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Mustafa Tuna: Ankapark kaldırılmayacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna Ankapark'ın kaldırılmayacağını açıkladı.

AA | 27.11.2017 - 19:05..
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Mustafa Tuna: Ankapark kaldırılmayacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankapark'ın kaldırılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

"ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen "Ankara'nın En'leri Ödül Töreni"nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tuna, bir gazetecinin yönelttiği "Ankapark kaldırılacak mı" şeklindeki sorusuna, "Hayır efendim, öyle bir şey olabilir mi? Yok öyle bir şey yok." yanıtını verdi.

"PROJE DEVAM EDİYOR"

Mustafa Tuna, Ankapark'ın maliyetinin 2 milyar lira olduğu yönündeki açıklamaların hatırlatılması üzerine ise "Gördüğüm kadarıyla iş bittiği zaman KDV'siyle, vesairesiyle o rakamları bulacağını düşünüyorum. Net bir rakam ben de matematik olarak elime alıp çıkarmadım. Ama proje devam ediyor." dedi.

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