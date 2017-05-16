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Mustafa Uğurlu diziye veda etti

İçerde'nin heyecan verici 34. bölümünde, dizinin hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı.

16.05.2017 - 09:30
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Geçen bölümlerde 'Melek' karakterinin ölmesiyle Bensu Soral diziye veda etmiş ve hayranlarını üzmüştü. İçerde dizisinin son bölümü yine izleyenleri ekran başına kilitledi.

YUSUF MÜDÜR ÖLDÜ

Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor ve Uğur Yücel gibi isimlerin yer aldığı 'İçerde' dizisinde, Yusuf Müdür (Mustafa Uğurlu) baş düşmanı Celal Duman (Çetin Tekindor) tarafından vurularak öldürüldü.

DİZİ 39.BÖLÜMÜYLE FİNAL YAPACAK

İçerde dizisi, reyting başarısını tadında bırakacak ve Haziran 2017'de 39.bölümüyle final yapacak.

Mustafa Uğurlu diziye veda etti

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