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Mustafa Yeneroğlu'ndan Sezgin Tanrıkulu'na ibretlik soru

Yeneroğlu, Erdoğan'a karşı Avrupa'dan Türkiye'ye ekonomik yaptırım isteyen CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu'na karşılık verdi.

05.06.2017 - 22:55
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Mustafa Yeneroğlu'ndan Sezgin Tanrıkulu'na ibretlik soru

Mustafa Yeneroğlu'ndan Sezgin Tanrıkulu'na ibretlik soru

CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu'nun Alman dergisi Spiegel'de yer alan sözlerine, Alman siyasetini iyi bilen isimlerden biri olan AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu tepki gösterdi.

"TANRIKULU TÜRKİYE'YE KARŞI ADIMLAR ATILSIN DİYE ÇAĞRIDA BULUNUYOR"

Yeneroğlu, CHP'li vekilin Spiegel'de söylediklerini şöyle açıkladı: "Türkiye'den muhalif politikacılar bu yüzden Ankara'ya karşı daha sert adımlar atması için Avrupa'ya çağrıda bulunuyor.

Örneğin Sosyal Demokrat Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Avrupa'dan gelen ekonomik yaptırımların kesilmesi durumunda, Erdoğan'ın kendi icraatlarının bir karşılığı olacağını hissedeceğini, bunun neticesinde de kendine çekidüzen verebileceğini söylüyor ve 'Erdoğan başka dilden anlamaz' diyor."

YENEROĞLU'NUN SORUSU

Bu açıklamanın ardından Yeneroğlu, CHP'li vekile "Dünyada sizin dışınızda bir milletvekilinin kendi anavatanı için ekonomik yaptırım talep ettiği ikinci bir örnek var mı?" diye sordu.

Mustafa Yeneroğlu'ndan Sezgin Tanrıkulu'na ibretlik soru

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