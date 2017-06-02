Muş'tan 54 TEOG birincisi çıktı

Muş'ta 26-27 Nisan'da gerçekleştirilen TEOG ikinci dönem sınavında soruların tamamını doğru yanıtlayan 54 öğrenci, ilin gururu oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, yaptığı açıklamada, Muş'un adına gurur verici bir tablo olduğunu söyledi.

"TEOG sınavındaki bu başarımız okullarımızda açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının bir nevi sonucudur." diyen İlci, "Bu sonuçta bizim doğru yolda olduğumuzu, dershaneler kapatıldıktan sonra 'bizim çocuklarımız ne olacak' algısı ve kaygısı içerisinde olan velilerimize en güzel cevap oldu." ifadesini kullandı.

VALİ ADİL YAZAR'DAN 11 BİRİNCİ ÇIKTI

Vali Adil Yazar Ortaokulunda 11 öğrenci TEOG'da başarı elde etti. Okulun müdür yardımcısı Haşim Polat, öğrencilerle gurur duyduklarını belirterek, "Devlet okullarında böyle bir başarının olacağını herkese kanıtlamış olduk. Okulumuzda 11 Türkiye birincisi var. Gerçekten muhteşem bir başarı." diye konuştu.

TEOG ikinci dönem sınavında soruların tamamını doğru yanıtlayan öğrencilerden Saliha Sayılgan da başarısında öğretmenlerinin büyük katkısı olduğunu söyledi.





