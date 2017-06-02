taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.206
USD
3,5368
EURO
3,9718
ALTIN
143,52
PETR
49,7100

Muş'tan 54 TEOG birincisi çıktı

Muş'ta 54 ortaokul öğrencisi, TEOG ikinci dönem sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincileri arasında yer aldı

02.06.2017 - 11:13
  1. Haberler
  2. Eğitim

Muş'tan 54 TEOG birincisi çıktı

Muş'ta 26-27 Nisan'da gerçekleştirilen TEOG ikinci dönem sınavında soruların tamamını doğru yanıtlayan 54 öğrenci, ilin gururu oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, yaptığı açıklamada, Muş'un adına gurur verici bir tablo olduğunu söyledi.

"TEOG sınavındaki bu başarımız okullarımızda açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının bir nevi sonucudur." diyen İlci, "Bu sonuçta bizim doğru yolda olduğumuzu, dershaneler kapatıldıktan sonra 'bizim çocuklarımız ne olacak' algısı ve kaygısı içerisinde olan velilerimize en güzel cevap oldu." ifadesini kullandı.

VALİ ADİL YAZAR'DAN 11 BİRİNCİ ÇIKTI

Vali Adil Yazar Ortaokulunda 11 öğrenci TEOG'da başarı elde etti. Okulun müdür yardımcısı Haşim Polat, öğrencilerle gurur duyduklarını belirterek, "Devlet okullarında böyle bir başarının olacağını herkese kanıtlamış olduk. Okulumuzda 11 Türkiye birincisi var. Gerçekten muhteşem bir başarı." diye konuştu.

TEOG ikinci dönem sınavında soruların tamamını doğru yanıtlayan öğrencilerden Saliha Sayılgan da başarısında öğretmenlerinin büyük katkısı olduğunu söyledi.



İlginizi Çekebilir
Ehliyet sınav sonuçları açıklandı
20 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşen ehliyet sınav sonuçlarına MEB’ni resmi internet sayfası üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz.
LYS giriş belgeleri erişime açıldı
Üniversite adayları giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.
TEOG sonuçları açıklandı
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği TEOG sonuçları belli oldu.
YÖK’e saat ayarı
Mahkeme 'saat takma' gibi gerekçelerin sınav iptali için yeterli olmayacağına karar verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TMMOB kanununda değişiklik yapılacak

TMMOB kanununda değişiklik yapılacak

148
Şehit Aydoğan Aydın'dan geriye kalan fotoğraf

Şehit Aydoğan Aydın'dan geriye kalan fotoğraf

67
Şehitlere hakaret mesajlarının ardından gözaltına alındı

Şehitlere hakaret mesajlarının ardından gözaltına alındı

333
FBI yetkilileri FETÖ'cülerin iftar yemeğine katıldı

FBI yetkilileri FETÖ'cülerin iftar yemeğine katıldı

135
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit generalin yazdığı şiiri okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit generalin yazdığı şiiri okudu

56
George Soros Avrupa Birliği'ni uyardı

George Soros Avrupa Birliği'ni uyardı

41
Kırmızı fularlı teröristin annesi konuştu

Kırmızı fularlı teröristin annesi konuştu

274
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM