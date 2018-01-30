Müstehcen film izleyip iki kadını taciz etti

Fotoğraftaki bu adamın neşe dolu gülüşüne aldanmayın. Albert Pierrepoint, İngiltere tarihinin en çok suçlu infaz eden celladıydı. Pierrepoint, 22 yılda tam 608 kişiyi idam etti.

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90’ların ikonik bebekleri büyüdü

90’lı yıllarda internet ortamında dolaşırken denk geldiğimiz o sevimli bebek fotoğraflarına hepimiz hatırlıyoruz. İşte o bebekler büyüdü ve kimi genç bir kız kimi de yakışıklı bir delikanlı oldu.