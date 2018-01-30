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Müstehcen film izleyip iki kadını taciz etti

Antalya'nın Kepez ilçesinde, Ahmed E. adındaki Suriyeli, iki kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

DHA | 30.01.2018 - 16:46..
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Antalya'nın Kepez ilçesinin Yeniemek ve Habibler mahallelerinde bir gün arayla iki kadının taciz edildikleri yönündeki şikâyetleri üzerine, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Müstehcen film izleyip iki kadını taciz etti

TELEFONUNDA PORNOGRAFİK GÖRÜNTÜLER BULUNDU

Şüphelinin, Suriye vatandaşı Ahmed E. olduğu belirlendi. Operasyon düzenleyen polis, Ahmed E.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin cep telefonunda inceleme yapan polis, çeşitli pornografik görüntüler olduğunu belirledi.

TACİZ ETTİĞİ KADINLARA DA İZLETMEK İSTEDİ

Görüntüler izledikten sonra iki kadını elle taciz ettiği ve taciz sırasında görüntü izletmeye çalıştığı belirlenen Ahmet E., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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