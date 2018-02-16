Müşteri deneyiminde dünyanın en iyisi Pronet

Güvenlik sektöründe 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Pronet, çağrı merkezi sektörünün en iyilerinin yarıştığı 11. Contact Center World Awards’ta “Dünyanın En İyi Müşteri Deneyimi” ödülüne layık görüldü ve ödülünü Las Vegas’ta gerçekleştirilen törende teslim aldı. Bugün 81 ilde, 200 bine yakın abonesi ve 1 milyonun üzerinde kullanıcısıyla hizmet veren Pronet, Türkiye’de elektronik güvenlik sistemleri kategorisinde, merkezi haber alma sistemine bağlı ev ve işyerlerinin yaklaşık yüzde 60’ına hizmet sağlıyor.

ALARMLARA CEVAP VERME HIZINDA DÜNYA ORTALAMASINI 6'YA KATLIYOR

Dünya ortalamalarının çok üstünde bir hizmet verdiklerinin altını çizen Pronet Yönetim Kurulu Başkanı Alp Saul, “Pronet, sıradan çağrı merkezi anlayışının çok ötesine geçerek, alarm sonrası abonelerine ortalama 10 saniyede ulaşıyor. Bu rakam dünyada ortalama 60 saniye. Türkiye merkezli bir firma olarak tüm dünyada parmakla gösterilen bir konuma taşınmamızda, teknoloji ve insan kaynağına hiç durmadan yatırım yapmamız yatıyor. Böylece, kullanıcılarımıza kaliteli, hızlı, değer katan ve benzersiz bir müşteri deneyimi sunabiliyoruz.” dedi.

"TÜRKİYE'DE ADETA YEPYENİ BİR SEKTÖR YARATTIK"

“20 yılı aşkın geçmişimize ve bugünkü iş hacmimize baktığımızda görülüyor ki, bizler tek başımıza ülkemizde adeta baştan yepyeni bir sektör yarattık” diyen Pronet Yönetim Kurulu Başkanı Saul’a göre, Türkiye bu alanda halen büyük potansiyel barındırıyor. Saul’un paylaştığı bilgiye göre, elektronik güvenlik sistemi kullanan ev ve işyerlerinin penetrasyonu ABD’de yüzde 20, Avrupa’da yüzde 8 civarında. Türkiye’de ise bu oran yüzde 1,5 seviyesinde. Şehirleşme oranının hızla yükselmesi, inşaat sektöründeki gelişmeler, yalnız yaşayan bireylerin artması gibi faktörler pazarın büyümeye açık olduğunu gösteriyor.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK İLK 3 GÜVENLİK ŞİRKETİNDEN BİRİ OLACAK

Alp Saul, sektör ve Pronet özelindeki hedeflerini şu sözlerle özetliyor: “Bizler sektör lideri olarak, pazarın bu potansiyellerini kullanmak adına teknolojiye ve insana yatırım yapmayı, ülkemizde dünyada örnek gösterilen bir marka olmayı sürdüreceğiz. Orta vadeli hedefimiz ise, 2018’de Avrupa’nın ilk 3 güvenlik şirketinden biri olmak.”

YANGIN, SU BASKINI, GASP, ACİL YARDIM, HIRSIZLIK FARK ETMİYOR

Pronet’in hizmet kapsamı, yalnızca hırsızlık değil, 5 Korumalı Güvenlik Hizmeti sayesinde ev ya da işyerlerinde meydana gelebilecek yangın, su baskını, gaz kaçağı ve acil sağlık ihtiyacı gibi olaylara da müdahale edilmesini sağlıyor. Firma gasp ya da panik anlarında da kullanıcıların yanında oluyor. Ücretsiz olarak sunduğu Panik Butonu uygulaması ile evde veya dışarıda, her nerede ihtiyaç duyulursa tek bir dokunuşla yakınlarından yardım istenmesini mümkün kılıyor.

Pronet Alarm Haber Alma Merkezi, yalnızca 2015 yılında 1.986 hırsızlık ve 409 gasp olayına müdahale edilmesini sağladı, 615 ambulansı olay yerine yönlendirdi, 312 su baskını vakasını ilgililere haber verdi ve 284 yangın vakasında en hızlı şekilde müdahale edilmesini sağladı.

YILDA 6 MİLYON KEZ ARANIYOR 2 MİLYON İKAZ SİNYALİ ALIYOR

Müşteri Deneyiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Olgun Kükrer, “7 gün 24 saat aktif durumda olan Pronet Alarm Haber Alma Merkezimiz yılda 6 milyon arama yapıyor. Toplam 2,3 milyon ikaz sinyali bize ulaşıyor ve ekip 1 milyon çağrı karşılıyor. Geliştirdiğimiz teknoloji, altyapı hizmetlerimiz sayesinde, Pronet Alarm Haber Alma Merkezi olarak itfaiye, polis ve ambulans yönlendirmeleriyle bugüne kadar 10 binlerce hayat kurtardık.” şeklinde bilgi veriyor.

BU YIL ULUSLARARASI YARIŞMALARDA ÜÇÜNCÜ KEZ EN İYİ SEÇİLDİ

Pronet’in kapsamlı, hızlı ve müşteri odaklı hizmet anlayışı, markaya bu yıl uluslararası platformda 3’üncü kez ödül getirdi. “Önce Contact Center World’ün EMEA bölgesi ödüllerinde yine aynı kategoride birinci olduk. Ardından Stevie’lerde altın ödüle layık görüldük. Şimdi de çağrı merkezi alanında ‘dünyanın en iyisi’ seçildik” diye konuşan Kükrer, özverili çalışmalarının dünya çapında görünürlük kazanmasından ötürü gurur duyduklarını da ekliyor.

YAŞANMIŞ HİKAYALER PRONET'İ ÖDÜLE TAŞIDI

Türkiye’nin lider güvenlik şirketi Pronet, uluslararası standartlardaki yaratıcı projelerin yarıştığı Hermes Ödülleri’nden Platinum ödülle döndü. Pronet’in, video kategorisinde ve pazarlama iletişimi alanında büyük ödüle layık görülen projesi, Böcek Yapım işbirliğiyle hayata geçirilen dört farklı filmi kapsıyor.

Pronet’i ödüle taşıyan filmlerde, markanın gerçek kullanıcıları başlarından geçen gerçek hikayeleri ve kendileri için travmatik olan durumlarda Pronet ile yaşadıkları deneyimi tamamen kişisel yorumlarıyla anlatıyorlar. İstanbul’da yalnız yaşadığını söyleyen bir kullanıcı “Evime sahip çıkan tek şey Pronet” diyor. Evinde yangın çıktığı sırada orada olmayan bir kullanıcı, bu bilgiyi kendisine ulaştıranın da, olaya müdahale edilmesini sağlayanın da Pronet olduğunu söylüyor. Diğerleri ise “Hırsızlığa karşı aldık ama Pronet canımızı kurtardı”, “Hırsızın girememesinin tek sebebi Pronet” şeklinde deneyimlerini ifade ediyor.

"KULLANICILARIMIZIN GÜVENİNİ KAZANMAK ÇOK KIYMETLİ"

Pronet Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ediz Habip, “Hayatın önümüze çıkardığı zorlu anlarda, kullanıcılarımızın yanında olabilmek, onların güvenini kazanabilmek bizim için çok kıymetli. Bu projemizin böylesi prestijli bir ödüle layık görülmesi, her zaman daha ileri gitme vizyonumuzu daha da pekiştiriyor.” dedi.

Pronet, geçtiğimiz yıllarda müşteri deneyimi alanında, dünya birinciliğinin de dahil olduğu pek çok ödül kazanmıştı. Marka teknoloji ve insan kaynağına sürekli yatırım yaparak, müşterilerinin kişisel güvenlik senaryolarına özel çözümler geliştiriyor. Pronet Alarm Haber Alma Merkezi’nin gelen sinyallere, dünya ortalaması olan 60 saniyenin çok altında, ortalama 10 saniyede geri dönebiliyor oluşu hayat kurtarıyor. Pronet, hırsızlık, yangın, su baskını, gaz kaçağı, acil sağlık ve panik durumlarını da kapsayacak şekilde, kullanıcıları için tam koruma sağlıyor.