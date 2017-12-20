İstanbul Beykoz’da bir markete gelen genç kız, market çalışanının dikkatini dağıtmak için reyonlarda dolaşmaya başladı. Bir süre sonra kasadaki görevlinin dışarı çıktığını gören şüpheli kasaya yöneldi.

RAHAT TAVIRLARI ŞAŞIRTTI

Market içerisinde kimsenin olmadığından emin olan genç kız, kasayı açarak içinde bulundan yaklaşık 4 bin lirayı cebine doldurdu. Daha sonra reyonlarda bulunan pahalı ürünlere yönelen şüpheli onları da alarak ceketinin içine yerleştirdi. Zaman zaman kapıyı yoklayan ve market çalışanı yanına geldiği zaman sohbet eden genç kızın rahat tavırları pes dedirtti.

Yaklaşık 3 dakika süren hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Müşteri gibi girdiği marketten 4 bin lirayı alıp kaçtı VİDEO

SAKIZ ALIP SOHBET ETTİ

Yaklaşık 3 dakika süren hırsızlığın ardından kasa görevlisinin içeri geldiğini gören şüpheli soğukkanlılığını koruyarak aldığı sakızları kasaya bıraktı. Sakızların parasını veren şüpheli bir süre de kasa görevlisiyle sohbet etti. Sohbetin ardından marketten çıkan şüpheli kayıplara karıştı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Market çalışanı ise yaşananlardan habersiz kasayı açtığında şoka uğradı. Kasada para olmadığını gören çalışan güvenlik kameralarını incelediğinde 20 yaşlarında genç bir kızın kasayı boşalttığını gördü. Bunun üzerine durum polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler hırsızlığı gerçekleştiren genç kızın kimliğini tespit etmek için güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına aldı. Yapılan araştırmada marketten 4 bin lira nakit para ve bin lira değerinde ürün çalındığı anlaşıldı.



