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Müşteriler lokanta sahibini öldürdü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, lokanta sahibi Ersin Tetik, kavga ettiği 2 müşteri tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü.

DHA | 23.09.2018 - 18:31..
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Sahil mahallesindeki lokantaya gelen Efkan P. ve Mustafa T. ile işletme sahibi Ersin Tetik arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Tetik, tabancayla vuruldu. Efkan P. ile Mustafa T. ise kaçtı.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Tetik, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tetik, ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Müşteriler lokanta sahibini öldürdü

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Ersin Tetik, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarından yola çıkıp, Efkan P. ve Mustafa T.'yi yakaladı. Gözaltına alınan Efkan P. ile Mustafa T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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