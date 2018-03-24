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Müşterileri için 2 yıldır çaya zam yapmayan kahveci

Balıkesir'de iki yıldır kahvehane işleten 47 yaşındaki Uğur Eroğlu, "Vatandaşın bir çay keyfi var" diyerek çayı 50 kuruştan satıyor ve zam yapmıyor.

DHA | 24.03.2018 - 15:56..
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Burhaniye ilçesi Kavakdibi Caddesi'nde iki yıldır kahvehane işleten evli ve üç çocuk babası Uğur Eroğlu, işletmesini açtığı günden bu yana aynı fiyatlarla çay satmaya devam ediyor.

ÇAY 2 YILDIR 50 KURUŞ

Çayı 50 kuruşa, kahveyi 1 liraya satan Eroğlu, “Başka çay ocağı ve kahvehanelerde 1 ile 1,5 liraya satılıyor. Müşteriler fiyattan memnun. 2 yıldan beri 50 kuruşa çay satmaktayım. Zarar etmeye başlayana kadar bu fiyattan satmaya devam edeceğim. Vatandaşın bir çay keyfi var, buna da bende zam yok” dedi.

Müşterileri için 2 yıldır çaya zam yapmayan kahveci

MÜŞTERİLER MEMNUN

Müşterilerden İsmail Budak ise, “Uğur Ağabey, 2 senedir mahallemizde kahvecilik yapıyor. Çayları 50 kuruş ama gerçekten kaliteli. Ben memnunum” diye konuştu.

Müşterileri için 2 yıldır çaya zam yapmayan kahveci



Müşterileri için 2 yıldır çaya zam yapmayan kahveci

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