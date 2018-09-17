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Müşterinin pantolonunda bulduğu dövizi bozdurup altın aldı

Bursa'da, bir gurbetçinin onarım için terziye bıraktığı pantolonun cebinde unuttuğu 200 bin lira değerindeki İngiliz sterlinini bozdurup, bir kısmı ile altın alan Emine Kaya tutuklandı.

DHA | 17.09.2018 - 16:24..
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Gemlik'te bir terzide usta olarak çalışan Emine Kaya (40), geçtiğimiz cumartesi günü yurt dışında çalışan bir gurbetçinin getirdiği pantolondaki söküğü dikmeye başladı.

Kaya, bu sırada, pantolon cebinde bulunan dövizleri fark etti. 200 bin lira değerinde İngiliz sterlinini alan Emine Kaya, bunları bozdurduktan sonra bir kısmı ile altın aldı.

Müşterinin pantolonunda bulduğu dövizi bozdurup altın aldı

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Olay, gurbetçinin paralarını bulamayınca polise haber vermesi sonucu ortaya çıktı. Soruşturma başlatan polis, çelişkili ifade veren Emine Kaya'nın evinde savcılıktan alınan izinle arama yaptı.

Müşterinin pantolonunda bulduğu dövizi bozdurup altın aldı

Aramalar sırasında bekar olan Emine Kaya'nın bozdurduğu sterlinler ile aldığı altın ve sakladığı bir miktar Türk lirasına ulaşıldı. Suçunu itiraf eden Kaya, paranın bir kısmını harcadığını söyledi.

Hırsızlık suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Emine Kaya, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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