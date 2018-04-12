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Turiste İstanbul'u dolaştıran taksicinin cezası belli oldu

Suudi Arabistan'lı turisti yolu uzatarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na götürdüğü suçlamasıyla yargılanan taksici Enver Canik, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken, cezası 5 yıl süre ile ertelendi.

DHA | 12.04.2018 - 07:44..
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İstanbul'un Karaköy ilçesinde 29 Eylül 2017 tarihinde, Sabiha Gökçen Havalimanı'na götürmek için aracına aldığı Suudi Arabistan'lı turist Abdulrahman Nasser M. Mustafa'yı dolambaçlı yollardan götürmekle suçlanan taksici Enver Canik'in, "Nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanık Enver Canik katıldı. Müşteki Abdulrahman Nasser M. Mustafa duruşmaya katılmadı.

"ÇOK KONUŞTUKLARI İÇİN YOLU ŞAŞIRDIM"

Söz alan taksici Enver Canik, 25-30 yıldır İstanbul'da yaşadığını, 3-4 yıldır da taksicilik yaptığını belirterek, "Bilerek ve isteyerek kimseyi dolaştırmadım. Fazla para almaya çalışmadım. Çok konuştukları için yolu şaşırdım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Ben öyle bir şey yapmadım." dedi.

Karar verileceği belirtilerek sanığa son sözü soruldu. Sanık Canik, son söz olarak, "Kasten hareket etmedim." dedi.

1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, sanığın eylem sırasında taksi ücreti almadığını, bu nedenle suçun teşebbüs aşamasında kaldığını gerekçe göstererek, sanığı, "Nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme bu cezayı 5 yıl süre ile erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Enver Canik'in müşteki ve iki arkadaşını 24 Eylül 2017 tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na götürmek üzere Karaköy'de taksisine aldığı belirtiliyor. Enver Canik'in yolları bilmemesinden faydalanarak daha fazla para kazanmak için müşterilerini daha uzun mesafeden havalimanına götürdüğü savunulan iddianamede, bu nedenle taksicinin Asya yakasına geçtiği, tekrar Avrupa yakasına döndüğü, havalimanına 20.50'de vararak müşterisinin uçağını kaçırmasına neden olduğu belirtiliyor. Sanığın, "Serbest meslek sahibi kişilerin dolandırıcılığı" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyordu.

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