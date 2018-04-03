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Müşterisine unuttuğu kimliği götürürken kaza yaptı

Ankara'da, müşterisinin unuttuğu kimlik kartını yetiştirmek için peşinden giden Selami Avcı, direksiyon hakimiyetini kaybederek yaptığı kaza sonucu hayatını kaybetti.

DHA | 03.04.2018 - 07:57..
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Kızılcahamam'ın Akyarma mevkisinde bulunan bir  konaklama tesisinde çalışan ve işletme sahibinin de yeğeni olan Selami Avcı (24), dün bir müşterinin kimlik kartını unuttuğunu fark etti.

Müşterisine unuttuğu kimliği götürürken kaza yaptı

OTOMOBİLDEN YOLA SAVRULDU

Avcı, tesisten 5 dakika önce ayrılan müşterisine unuttuğu kimlik kartını yetiştirmek için otomobili ile hareket etti. Selami Avcı yönetimindeki otomobil sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Araçtan yola savrulan Avcı ağır yaralandı.

Müşterisine unuttuğu kimliği götürürken kaza yaptı

KALBİ 3 KEZ DURDU

Çevredekiler tarafından çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Kızılcahamam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Selami Avcı'nın kalbi burada 2 kez durmasına rağmen doktorların çabalarıyla tekrar çalıştırıldı. Daha sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Avcı’nın kalbi yolda üçüncü kez durdu.

Güzergâhta bulunan Kahramankazan Devlet Hastanesi'nin acil servisine götürülerek müdahale edilmeye çalışan Selami Avcı, kurtarılamadı. Avcı’nın cenazesi toprağa verilmek üzere bugün memleketi Malatya'ya gönderildi.

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