Müsteşar Tekin: Liseler için ciddi adım atacağız

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, Aydın'da, Kültür Merkezi'nde düzenlenen müdürler toplantısında yaptığı konuşmada, liselere geçişte sınavsız ortam yaratmak adına bir adım atıp dünyadaki örnekleri incelediklerini belirtti.

Tüm dünyada ortaokullardan liseye geçiş ya tamamen sınavsız ya bütün liseler sınavlı ya da belli sayıda lise sınavlı, geriye kalan liseler sınavsız olarak yerleştiriyor diyen Tekin, bakanlığın bu yıl kademeli geçişleri uygulamaya başlayacağını vurguladı.

"YÜZDE 90'I SINAVSIZ ÖĞRENCİ ALAN LİSELER TANIMLADIK"

Bu konuda bilgi veren Yusuf Tekin, "Bu yıl liselerimizin yüzde 10'u sınavla alsın geriye kalan yüzde 90 da mahalli yerleştirilsin diye orta vadede bunu yapmış olacağız. Uzun vadede liselere geçişlerde tamamen sınavsız mekanizma üretmiş oluruz diye düşündük ve bu yıl liselerimizin yüzde 10'unu sınavla, yüzde 90'ını da sınavsız öğrenci alan liseler olarak tanımladık" diye konuştu.

"EVLERE YAKINLIK ESASINA GÖRE TERCİH YAPILACAK"

Müsteşar Yusuf Tekin, "Önümüzdeki dönem yüzde 90'lık diğer okullar için de ciddi bir adım atacağız. Her öğrenciye ortaöğretim türleri itibarıyla en az 3'er tercih sunacağız. Yani 8’inci sınıf bir öğrencimiz haziran ayının son haftasında tercih ekranı açıldığında sınavla öğrenci alan okular dışında bir okula gidecekse karşısına bir ekran çıkacak. Bu ekranda en az 3 Anadolu Lisesi en az 3 Anadolu İmam Hatip Lisesi ve en az 3 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çıkacak. Öğrencimiz evine yakınlık esasına göre tercih yapacak" dedi.



