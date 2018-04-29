taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.614
USD
4,0421
EURO
4,9048
ALTIN
172,31
PETR
74,4200

Müsteşar Tekin: Liseler için ciddi adım atacağız

Milli Eğitim Bakanı Müsteşarı Yusuf Tekin, "Önümüzdeki dönem yüzde 90'lık diğer okullar için de ciddi bir adım atacağız" dedi.

AA | 29.04.2018 - 16:25..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, Aydın'da, Kültür Merkezi'nde düzenlenen müdürler toplantısında yaptığı konuşmada, liselere geçişte sınavsız ortam yaratmak adına bir adım atıp dünyadaki örnekleri incelediklerini belirtti.

Tüm dünyada ortaokullardan liseye geçiş ya tamamen sınavsız ya bütün liseler sınavlı ya da belli sayıda lise sınavlı, geriye kalan liseler sınavsız olarak yerleştiriyor diyen Tekin, bakanlığın bu yıl kademeli geçişleri uygulamaya başlayacağını vurguladı.

"YÜZDE 90'I SINAVSIZ ÖĞRENCİ ALAN LİSELER TANIMLADIK"

Bu konuda bilgi veren Yusuf Tekin, "Bu yıl liselerimizin yüzde 10'u sınavla alsın geriye kalan yüzde 90 da mahalli yerleştirilsin diye orta vadede bunu yapmış olacağız. Uzun vadede liselere geçişlerde tamamen sınavsız mekanizma üretmiş oluruz diye düşündük ve bu yıl liselerimizin yüzde 10'unu sınavla, yüzde 90'ını da sınavsız öğrenci alan liseler olarak tanımladık" diye konuştu.

Müsteşar Tekin: Liseler için ciddi adım atacağız

"EVLERE YAKINLIK ESASINA GÖRE TERCİH YAPILACAK"

Müsteşar Yusuf Tekin, "Önümüzdeki dönem yüzde 90'lık diğer okullar için de ciddi bir adım atacağız. Her öğrenciye ortaöğretim türleri itibarıyla en az 3'er tercih sunacağız. Yani 8’inci sınıf bir öğrencimiz haziran ayının son haftasında tercih ekranı açıldığında sınavla öğrenci alan okular dışında bir okula gidecekse karşısına bir ekran çıkacak. Bu ekranda en az 3 Anadolu Lisesi en az 3 Anadolu İmam Hatip Lisesi ve en az 3 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çıkacak. Öğrencimiz evine yakınlık esasına göre tercih yapacak" dedi.

Müsteşar Tekin: Liseler için ciddi adım atacağız

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Caner, babasının okuduğu kitaplarla üniversite eğitimi görüyor
Kayseri'de görme engelli Caner Uğuş, bütün zorluklara rağmen okuma isteğinden vazgeçmeyerek herkese örnek oluyor.
Tenzile Erdoğan İHL ile Filistin'deki okul kardeş oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesinin adını taşıyan Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Batı Şeria'nın Ramallah şehrinde yer alan El Bireh Türk Kız Lisesi ile kardeş okul oldu.
Engelli adaylara sınav hizmeti
ÖSYM, engeli, sağlık sorunu veya özel durumu bulunan adaylara yönelik 81 ilde 94 sınav binasında verilen sınav hizmetinin yaygınlaştıracaklarını bildirdi.
Bakan Yılmaz'dan okul güvenliği genelgesi
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bütün okullara gönderdiği genelgede, okul ve çevresinde güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
18 yaşındaki Asuman Sülkü milletvekili aday adayı oldu

18 yaşındaki Asuman Sülkü milletvekili aday adayı oldu

195
Yılmaz Özdil: CHP kazanamayacağını biliyor

Yılmaz Özdil: CHP kazanamayacağını biliyor

120
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Abdullah Gül soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Abdullah Gül soruldu

146
Kılıçdaroğlu 15 milletvekiline dönüş yolunu açtı

Kılıçdaroğlu 15 milletvekiline dönüş yolunu açtı

168
Claude Juncker: Avrupa güç kaybediyor

Claude Juncker: Avrupa güç kaybediyor

68
Kılıçdaroğlu'nun aday olmama nedeni kucaklayamaması

Kılıçdaroğlu'nun aday olmama nedeni kucaklayamaması

257
R.Madrid-B.Münih maçı Cüneyt Çakır'ın

R.Madrid-B.Münih maçı Cüneyt Çakır'ın

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM