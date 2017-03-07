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Musul Başkonsolosluğunun bulunduğu mahalle kurtarıldı

Irak'ta ordu güçleri, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğunun bulunduğu mahalleyi DEAŞ'ın elinden aldı.

07.03.2017 - 11:08
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Irak'ta ordu güçlerinin Musul'un batısında Teyyaran mahallesinde bulunan Türkiyenin Musul Başkonsolosluk binasının da bulunduğu bölgeyi tamamen kontrol altına aldıkları bildirildi.

BÖLGEDEKİ TNT VE PATLAYICILAR TEMİZLENDİ

AA muhabirinin askeri kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Teyyaran Mahallesi'nin kurtarılmasının ardından Musul Başkonsolosluğu'nun bulunduğu alana hemen girilemedi. Konsolosluk binasının bulunduğu bölgedeki TNT ve diğer patlayıcılar temizlendikten sonra söz konusu sahaya girildi.

BAŞKONSOLOSLUK, 2014'TE DEAŞ'IN ELİNE GEÇMESİYLE BOŞALTILMIŞTI

Irak'ın en büyük ikinci ili Musul'un haziran 2014'te Terör örgütü DEAŞ'ın eline düşmesinin ardından Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu boşaltılmıştı. DEAŞ militanlarının işgal ettikleri konsolosluk binasını karargah olarak kullanması nedeniyle koalisyon uçakları daha önce binayı vurmuş ve bu yüzden binanın büyük oranda kullanılamaz hale geldiği ve enkaza dönüştüğü belirtilmişti.

Musul Başkonsolosluğunun bulunduğu mahalle kurtarıldı

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