Musul Havalimanı DEAŞ'tan geri alındı

Geçtiğimiz günlerde Irak ordusu terör örgütü DEAŞ'ın elindeki Musul Uluslararası Havalimanı'nı ve kritik öneme sahip askeri noktayı geri almak için operasyona başlamıştı.

OPERASYON ÜÇ KOLDAN İLERLİYORDU

Irak ordusunda görevli Tümgeneral Muhammed Abdulemir el-Aşker yaptığı açıklamada, "Irak ordusuna bağlı 9'uncu Zırhlı Tugay, federal polis güçleri ve terörle mücadele timleri kentin batı yakasındaki yerleşim alanlarına üç koldan ilerliyor" demişti.

HAVALİMANI ALINDI

Bugün büyük ölçüde ilerleme kaydeden Irak Ordusu, Musul Havalimanı'nın Irak güçleri tarafından tamamen geri alındığını açıkladı. Havalimanı içerisinde çatışmalarınsa devam ettiğini aktaran Musavi, "Havalimanı binasına doğru giden yollardaki bombalar ve mayınları temizlemeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Bölgede çatışmalar devam ediyor. Irak Ordusu militanlara roket ile karşılık verdiklerini ifade etti.



