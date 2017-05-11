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Musul operasyonunun bittiği resmen açıklandı

Irak ordusu, yedinci ayına girmek üzere olan operasyonda sona gelindiğini resmen ilan etti.

11.05.2017 - 17:48
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Irak ordusundan Korgeneral Osman el Ganimi, 17 Ekim 2016'da başlayan Musul operasyonunun birkaç gün içinde tamamlanacağını söyledi. BBC'ye konuşan Ganimi, Ramazan ayı başlamadan terör örgütü DAEŞ'in tamamen yenilmesini beklediklerini açıkladı. Ganimi, "Allah'ın yardımıyla DAEŞ birkaç gün içinde bitecek" dedi.

Musul operasyonunun bittiği resmen açıklandı

DAEŞ MİLİTANLARI KÖŞEYE SIKIŞTI

Irak ordusu, geçen hafta açtığı kuzeybatı cephesinden hızla ilerliyor. Dünden bu yana birçok cadde ve sokak DAEŞ'ten geri alındı. 17 Temmuz ve İktisadiye mahallelerine saldıran ordu birlikleri, yoğun çatışmalar sonucunda onlarca teröristi öldürdü. Terör örgütü bomba yüklü araçları askerlerin üstüne gönderiyor. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, bomba yüklü aracın ordu birlikleri tarafından havaya uçurulduğu yer aldı. Artık terör örgütünün elinde çok az sayıda mahalle kaldı. Sayıları 1000'den az olan teröristler, kuşatma altındaki Eski Şehir bölgesinde 450 bin kadar sivili rehin tutuyor. Kuzey cephesinden ilerleyen ordu birlikleri, Eski Şehir'i çevreleyen askerlerle buluşacak.

Musul operasyonunun bittiği resmen açıklandı

410 BİN SİVİL EVİNİ TERK ETTİ , 8 BİN SİVİL ÖLDÜ

Operasyonun başlangıcından bu yana Musul'daki çatışmalardan en az 410 bin sivil kaçtı. Evlerini terk etmek zorunda kalan yüz binlerce insanın büyük kısmı çevredeki çadır kentlerde barınıyor, bazıları ise diğer kentlerdeki akrabalarının yanına sığındı. Birleşmiş Milletler verilerine göre, savaşın başlangıcından bu yana 8 bin sivil öldü veya yaralandı. Cephede savaşan askerlerden ise 774'ü hayatını kaybetti, 4 bin 600'ü ise yaralandı. Musul operasyonunda ordu birlikleri, Peşmergeler, Şii milisler Haşdi Şabi ve aşiretlerin de içinde bulunduğu 100 bini aşkın silahlı güç katılıyor.

Musul operasyonunun bittiği resmen açıklandı

TOPRAKLARININ ÜÇTE İKİSİNİ KAYBETTİ

Musul, terör örgütü DAEŞ'in elinde tuttuğu en büyük kent. Terör örgütü, şu anda Musul'un yanı sıra Rakka'da da kuşatma altında tutuluyor. Örgütün batıdaki en büyük merkezi El Bab ise, Fırat Kalkanı Harekâtı'yla 23 Şubat tarihinde geri alındı.

DAEŞ, geçen yıl elindeki toprakların üçte ikisini kaybetti. 2014'ten bu yana Irak'ta kaybettiği alan ise yüzde 65. Irak'ta Felluce ve Libya’da Sirte gibi kentlerden temizlenen kanlı örgüt, Musul'u da kaybetmesi halinde yalnızca Rakka'ya sıkışacak.

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