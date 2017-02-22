Musul ve Havice'yi terk edenlerin sayısı 220 bine ulaştı

Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Casım el-Caf, terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlar nedeniyle Musul ili ve Kerkük'e bağlı Havice ilçesini terk eden sivillerin sayısının 220 bine yükseldiğini açıkladı.

Bakan Caf, Irak'ı ziyaret eden Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Marie-Claude Bibeau ile başkent Bağdat'ta düzenlenen ortak basın toplantısında bakanlık çalışmaları ve iç göçmenlerin durumu hakkında bilgi verdi.

63 BİN KİŞİ DEAŞ'TAN TEMİZLENEN BÖLGELERE YERLEŞTİRİLDİ

Iraklı Bakan, "Musul ve Havice'den gelen sığınmacı sayısı 220 bine ulaştı. 63 bin kişi ise terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelere geri döndü." dedi.

Musul'un batısına yönelik pazar günü başlatılan operasyonu hatırlatan Caf, muhtemel yeni bir göç dalgasına hazırlık olarak 12 karşılama birimi oluşturduklarını ve bu süreçte güvenlik kurumları ile işbirliği içinde hareket ettiklerini söyledi.

Irak'ın uluslararası terörün bedelini ödediğini dile getiren Caf, uluslararası toplumu insani yardım konusunda sorumluluk almaya çağırdı.