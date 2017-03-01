taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.478
USD
3,6487
EURO
3,8521
ALTIN
145,98
PETR
56,5700

Musul'da 151 DEAŞ'lı öldürüldü

Musul'un batısında düzenlenen kara ve hava saldırılarında terör örgütü DEAŞ üyesi 151 militanın öldüğü bildirildi.

01.03.2017 - 09:32
  1. Haberler
  2. Dünya

DEAŞ

Musul Operasyonları Komutanı Korgeneral Abdulemir Yarallah, yaptığı açıklamada, orduya bağlı 9. Zırhlı Tümenin bölgedeki terörle mücadele güçlerinin ekseni karşısında güvenli bir cephe oluşturmayı hedeflediği operasyonda 12 militanın öldürüldüğünü aktardı.

DEAŞ'IN BOMBALARI TEMİZLENİYOR

Yarallah, söz konusu operasyonda, orduya bağlı birliklerin Ed-Demirci Es-Sagıra köyünü ele geçirdiği, batı kesiminde DEAŞ'tan alınan bölge ve köylerin patlayıcılardan temizlendiğini kaydetti.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLER

Terörle mücadele birliklerinin ise Vadi Hıcr bölgesine düzenlediği baskında 40 militanın etkisiz hale getirildiğini aktaran Yarallah, "Orduya bağlı hava kuvvetlerinin düzenlediği saldırılarda 64, koalisyon güçlerininkinde ise 35 DEAŞ militanı öldü." ifadesini kullandı.

MUSUL OPERASYONU

Musul'un doğu yakasında geçen ay kontrolü tamamen ele geçiren Irak güçleri, 19 Şubat'tan itibaren batı yakasını terör örgütü DEAŞ'tan kurtarmaya yönelik operasyona başlamıştı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Galatasaray'da krizler gün yüzüne çıkıyor

Galatasaray'da krizler gün yüzüne çıkıyor

17
Fransa'da Le Pen'in dokunulmazlığı kaldırıldı

Fransa'da Le Pen'in dokunulmazlığı kaldırıldı

58
CENTCOM komutanı Votel'den Türkiye'ye PYD eleştirisi

CENTCOM komutanı Votel'den Türkiye'ye PYD eleştirisi

129
Konyaaltı sahilini Antalya Büyükşehir Belediyesi yapacak

Konyaaltı sahilini Antalya Büyükşehir Belediyesi yapacak

3
Teksas'a düşen göktaşı sonik patlama sesi yarattı

Teksas'a düşen göktaşı sonik patlama sesi yarattı

16
Trump ilk kez ABD Kongresine hitap etti

Trump ilk kez ABD Kongresine hitap etti

26
YouTube canlı yayın hizmeti başlayacak

YouTube canlı yayın hizmeti başlayacak

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM