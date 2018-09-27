Musul'da 4 yıl aradan sonra petrol üretimine başlandı

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Konya'da alkollü sürücü kaza yaptı

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Erdoğan: ABD ile olan siyasi ve ticari ilişkilerimizin geleceğine umutla bakıyoruz

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1 Salih Müslim'in Afrin hayali Mehmetçik'in Suriye sınırına yaklaştığını öğrenince Belçika'ya kaçan Salih Müslim, bugünlerde Afrin hayalleri görmeye başladı.

2 Dünya ekonomisi sallantıda BM raporunda, 2008 mali krizinin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen dünya ekonomisinin halen sallantıda olduğu ifade edildi.

3 Aslıhan Doğan'ın baby shower partisi Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın yeni doğacak olan bebeği için düzenlediği baby shower partisine ünlüler akın etti.

4 Çağla Şikel: Köpek gibi çalışıyorum Hakkında çıkan 'ayda 200 bin lira kazanıyor' haberleriyle ilgili konuşan Çağla Şikel, bu parayı hak ettiğini söyledi.

5 MHP'li Feti Yıldız uyuşturucu sorusuna kızdı MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, uyuşturucu suçundan dolayı kandırılmış Anadolu çocuklarının cezaevinde bulunduğunu söyledi.

6 Alişan: Demet'i affetmem için zeytin arazisi lazım Alişan, yıllardır küs olduğu Demet Akalın ile öyle kolay barışmayacağını söyledi.