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Musul'da 4 yıl aradan sonra petrol üretimine başlandı

DEAŞ'ın 3 yıl boyunca elinde tuttuktan sonra ateşe verdiği Musul petrolleri yeniden çıkarılıyor.

AA | 27.09.2018 - 07:09..
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Irak Petrol Bakanı Cabbar Luaybi, yaptığı yazılı açıklamada, Musul'un güneyindeki Kayyara'daki kuyulardan günlük 30 bin varili bulan petrol üretimine geçildiğini ifade etti.

KAPASİTE 60 BİN VARİLE KADAR ÇIKACAK

Luaybi, çalışmaların devam ettiği kuyulardaki petrol üretim kapasitesini yıl sonuna kadar 60 bin varile çıkarmak istediklerini kaydetti.

KAYYARA'DA 50 KUYU VAR

Musul vilayetinin en zengin petrol yataklarına sahip Kayyara kasabasında yaklaşık 50 kuyu bulunuyor. Terör örgütü DEAŞ, 10 Haziran 2014'te Musul'u ele geçirmesinin ardından yaklaşık 3 yıl boyunca buradan çıkardığı ve kaçak yollarla sattığı ham petrolden ciddi gelir elde etmişti.

Irak güvenlik güçlerinin, 17 Ekim 2016'da başlattığı Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu çerçevesinde, kuyuların yer aldığı Kayyara kasabası 3 Kasım 2016'da kontrol altına almıştı.

DEAŞ, bırakıp kaçmak zorunda kaldığı Kayyara'daki petrol kuyularının 30'unu ateşe vermişti. Irak merkezi hükümeti, yangını söndürmek için aylarca mücadele etmiş, çevre ise ciddi şekilde zarar görmüştü.

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