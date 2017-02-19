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Musul'da 5 köy daha DEAŞ'tan kurtarıldı

Irak'ın Musul kentinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması için başlatılan operasyon sürüyor.

19.02.2017 - 23:50
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"Geliyoruz Ninova" adının kullanıldığı Musul operasyonu komutanlarından Abdulemir Yarullah, yaptığı yazılı açıklamada, orduya bağlı 9. Zırhlı Tümen birliklerinin, kentin batı yakasının batı kısmında yer alan Hüseyniye, İbrahimiye, Şeyh Yunus ve Harakiyyat köylerinde kontrolü sağladığını belirtti.

Terör örgütü DEAŞ'a büyük kayıp verdirildiğini ifade eden Yarullah, söz konusu köylerin kurtarılmasının ardından binalara Irak bayraklarının çekildiğini kaydetti.

Yarullah, orduya ait savaş uçakları destekli 9.Zırhlı Tümen birlikleri ile Haşdi Şabi bünyesindeki Abbas Tümeni'nin, batı yakadaki stratejik Tel Keysum bölgesini kurtararak, Atşane Dağları eteklerine ulaştığını belirtti.

Son kurtarılan bölgeler ile kentin batı yakasında kurtarılan köylerin sayısı 12'ye ulaşmış oldu.

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