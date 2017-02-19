Musul'da 5 köy daha DEAŞ'tan kurtarıldı

112 Acil'e gelen "askeri helikopter düştü" ihbarı, kentte paniğe neden oldu.

Gaziemir ilçesinde çöp konteynerinin yanında beş aylık olduğu tahmin edilen cinsiyeti erkek cenin bulundu.

Günde 4 bin kadar siber saldırıyı bir dakikadan daha kısa sürede belirleyerek savuşturabilen yazılım geliştirildi.

1 Erdoğan, Merkez Bankası sırrını ilk kez açıkladı Erdoğan, Başbakanlığı döneminde Mehmet Şimşek'i Merkez Bankası'nın başına getirmek istediğini ancak sistemin buna engel olduğunu söyledi.

2 İlyas Salman referandum kararını açıkladı İlyas Salman, referandumda "evet" demenin Osmanlı'ya geri dönmek dönmek olduğunu bu yüzden "hayır" diyeceğini söyledi.

3 Polisten FETÖ'cü savcıyı susturan cevap Eve baskın düzenleyen polislere "Beni gözaltına alamazsın" diyen FETÖ'cü Sadrettin Sarıkaya, polisten aldığı cevapla sustu.

4 Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan uzun soru Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e dün akşam bir soru damgasını vurdu.

5 Makyajsız halini gören erkek arkadaşı terk etti 22 yaşındaki Sophia Ridlington'un büyük sırrı ortaya çıkınca tüm hayatı değişti.

6 Advocaat: Yeni hoca bulurlarsa getirebilirler Kasımpaşa beraberliğinden sonra konuşan Advocaat, "Yönetim daha iyi bir hoca bulursa hemen getirebilir. Benim için sıkıntı yok." dedi.