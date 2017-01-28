taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.827
USD
3,8741
EURO
4,1439
ALTIN
148,36
PETR
55,4400

Musul'da DEAŞ’a ikinci darbe hazırlığı

yaklaşık 2,5 yıldır Musul'u elinde bulunduran terör örgütü DEAŞ'a yönelik 17 Ekim 2016'da başlatılan operasyon yeni bir aşamaya giriyor.

28.01.2017 - 23:29
  1. Haberler
  2. Dünya
Musul'da DEAŞ’a ikinci darbe hazırlığı

Irak Ordusu, Koalisyon Güçleri, Peşmerge ve Türkiye’nin eğittiği milis güçlerin de desteğiyle yürütülen operasyonlarda geçtiğimiz günlerde Musul’un doğu tarafı terör unsurlarından tamamen temizlenmişti.

SIRADAKİ HEDEF MUSUL'UN BATISI

Irak Ordusu, Musul’un batı kesimini de ele geçirmek için son hazırlıklarını tamamladı. Koalisyonun ve diğer silahlı unsurların da desteğiyle her an başlaması beklenen operasyon için emir bekleyen ordu, Musul’un batısını DEAŞ’tan kurtarmak için uygun zamanı kolluyor.

Musul'da DEAŞ’a ikinci darbe hazırlığı

160 BİN SİVİL GÖÇ ETTİ

Irak Ordusunun Ekim ayında Musul’u DEAŞ’tan geri almak için başlattığı operasyon, Irak askerlerinin nüfusun yoğun olduğu yerleşim yerlerine girmesinin ardından yavaşlamıştı. BM verilerine göre Irak’ın ikinci büyük kenti olan Musul’da Ekim ayında başlayan operasyonla birlikte 160 bin kişi şehirden kaçtı.

Musul'da DEAŞ’a ikinci darbe hazırlığı

DEAŞ'IN KONTROLÜNDEKİ BATI YAKASINDA DURUM

DEAŞ kontrolündeki batı bölgelerinde halen yaklaşık 750 bin sivil, baskı altında hayatta kalma mücadelesi veriyor. 4 bin DEAŞ militanı tarafından kontrol altında tutulan Musul’la ilgili olarak geçtiğimiz günlerde BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından hazırlanan raporda, "Musul’un batı kısmını elinde bulunduran DEAŞ sivil halkı canlı kalkan olarak kullanıyor. Hastaneleri askeri üsse çeviren DEAŞ, halktan gıda, su ve ilaçları esirgiyor" ifadelerine yer verilmişti.

Musul'da DEAŞ’a ikinci darbe hazırlığı

Musul’un batısına yönelik operasyonun başlaması halinde silahlı unsurlar ilk hedef olarak Dicle Nehri’ni geçmek zorunda kalacak. Donald Trump başkanlığındaki yeni ABD yönetiminin daha fazla destek taahhüdünün önümüzdeki günlerde sahaya nasıl yansıyacağı merakla beklenirken, buradaki çatışmaların doğu bölgelerinde yaşananlara göre daha sert geçeceği dile getiriliyor.

Musul'da DEAŞ’a ikinci darbe hazırlığı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kültür ve Turizm Bakanı'na düşürülen kredi notu soruldu

Kültür ve Turizm Bakanı'na düşürülen kredi notu soruldu

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM