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Musul'da DEAŞ'a karşı zafer çok yakın

Devlet televizyonu, çatışma bölgesinde son metrelerin kaldığını ve kısa sürede zaferin ilan edileceğini canlı yayında duyurdu.

09.07.2017 - 02:27
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Musul'da DEAŞ'a karşı zafer çok yakın

Irak'ın en büyük kenti Musul'da 17 Ekim 2016'dan bu yana süren terör örgütü IŞİD'i temizleme operasyonu tamamlanmak üzere. Devlet televizyonu, son birkaç sokağın alınmasıyla önümüzdeki birkaç saat içinde zaferin ilan edileceğini duyurdu.

Musul'da DEAŞ'a karşı zafer çok yakın

Televizyon spikeri, "Şimdi son birkaç metreyi görebiliyoruz ve ardından zafer ilan edilecek. Birkaç saatlik bir mesele" dedi.

Bugün mutlak zafer ilan edilmesi halinde, Musul 264 gün sonra özgürlüğüne kavuşmuş olacak.

Musul'da DEAŞ'a karşı zafer çok yakın

Reuters haber ajansı, kutlama yapan askerlerin ilk fotoğrafını dakikalar önce geçti. Irak bayraklarını sallayan askerlerin dans edip havaya ateş ettiği görülüyor.

Reuters muhabiri, ABD'nin başını çektiği koalisyon uçaklarının son bölgeyi bombaladığını, top atışlarıyla da vurulan noktadan siyah dumanlar yükseldiğini bildiriyor.

Musul'da DEAŞ'a karşı zafer çok yakın

TERÖR ÖRGÜTÜNDEN ÖLÜM YEMİNİ

Elindeki en büyük kenti yitirmek üzere olan terör örgütü DEAŞ, tüm militanlarının ölünceye kadar savaşmak üzere yemin ettiklerini kendi haber ajansından yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada dikkat çeken ayrıntı, 'Meydan' ifadesinin geçmesi. Söz konusu nokta, DEAŞ'ın elindeki birkaç sokağın Dicle Nehri'ne bakan tarafını işaret ediyor.


Musul'da DEAŞ'a karşı zafer çok yakın
Irak Ordusu, hafta içinde kuşatılan bölgede yalnızca 300 kadar teröristin kaldığını açıklamıştı. Teröristlerin kurduğu son savunma hattının da yarıldığını bildiriyor.

Kanlı örgütün lideri Ebubekir El Bağdadi'nin hilafet ettiği El Nuri Camii, 29 Haziran'da geri alınmıştı.

Musul'da DEAŞ'a karşı zafer çok yakın

Musul'u adım adım yitiren terör örgütü DEAŞ, son günlerde sıklıkla intihar saldırılarına başvuruyordu. Örgütün kontrol ettiği son birkaç sokakta halen binlerce sivilin rehin tutulduğu tahmin ediliyor.

Musul, terör örgütünün elindeki en büyük kent konumundaydı. 17 Ekim'de başlayan büyük operasyonda son olarak Eski Şehir bölgesindeki El Nuri Camii kurtarılmıştı. Bağdadi'nin 28 Haziran 2014'te yüzünü ilk ve son kez gösterdiği tarihi cami, 21 Haziran'da militanlarca havaya uçurulmuştu. Caminin geri alınmasıyla, operasyonun en önemli sembolik adımı atıldı.

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