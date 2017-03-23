taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.809
USD
3,6167
EURO
3,9062
ALTIN
144,90
PETR
50,9800

Musul'da DEAŞ'lılar yerine 'yanlışlıkla' 43 sivil vuruldu

Irak'ın Musul kentinin batısında son 24 saatte düzenlenen hava saldırılarında 43 sivilin "yanlışlıkla" öldürüldüğü bildirildi.

23.03.2017 - 03:24
  1. Haberler
  2. Dünya

sd

Ani Müdahale Birliklerinde görevli Yüzbaşı Ahmed el-Hazraci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ortak Operasyonlar Komutanlığından alınan bilgiye göre, son 24 saatte Musul'un batısında terör örgütü DEAŞ'ı hedef alarak düzenlenen hava saldırılarında aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların da olduğu 43 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

SALDIRILARI KOALİSYON DÜZENLEDİ

Söz konusu saldırıların koalisyon güçleri tarafından düzenlenmiş olabileceğini belirten Hazraci, Musul'un batısının terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması kapsamında karadan ve havadan yürütülen operasyonlarda sivillerin yanlışlıkla hedef alındığını dile getirdi.

GÜVENLİK TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması operasyonunda yer alan komutanların katılacağı bir güvenlik toplantısı düzenleneceğini aktaran Hazraci, örgütle mücadele yolları ile sivillerin korunmasına ilişkin konuların ele alınacağını kaydetti.

MUSUL OPERASYONU

Irak güvenlik güçleri, Haziran 2014'ten itibaren terör örgütü DEAŞ'ın elinde bulunan Musul'un kurtarılması için 17 Ekim 2016'da operasyon başlatmıştı.

Musul'un doğu yakasını ocak ayı sonunda tamamen ele geçiren Irak güçleri, 19 Şubat'tan bu yana kentin batı bölgelerinin DEAŞ'tan kurtarılmasına yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Theresa May: Hasta ve ahlâksız bir terör saldırısı

Theresa May: Hasta ve ahlâksız bir terör saldırısı

14
Bıçaklanan polise ilk müdahale İngiliz bakandan

Bıçaklanan polise ilk müdahale İngiliz bakandan

6
Podolski Almanya Milli Takımı'na veda etti

Podolski Almanya Milli Takımı'na veda etti

0
ABD Irak'a 12 yılda 22 milyar dolar silah sattı

ABD Irak'a 12 yılda 22 milyar dolar silah sattı

11
Adana'da polis aracıyla kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Adana'da polis aracıyla kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

0
Musul'da DEAŞ'lılar yerine 'yanlışlıkla' 43 sivil vuruldu

Musul'da DEAŞ'lılar yerine 'yanlışlıkla' 43 sivil vuruldu

7
Fitch Suudi Arabistan'ın notunu düşürdü

Fitch Suudi Arabistan'ın notunu düşürdü

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM