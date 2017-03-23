Musul'da DEAŞ'lılar yerine 'yanlışlıkla' 43 sivil vuruldu

Ani Müdahale Birliklerinde görevli Yüzbaşı Ahmed el-Hazraci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ortak Operasyonlar Komutanlığından alınan bilgiye göre, son 24 saatte Musul'un batısında terör örgütü DEAŞ'ı hedef alarak düzenlenen hava saldırılarında aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların da olduğu 43 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

SALDIRILARI KOALİSYON DÜZENLEDİ

Söz konusu saldırıların koalisyon güçleri tarafından düzenlenmiş olabileceğini belirten Hazraci, Musul'un batısının terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması kapsamında karadan ve havadan yürütülen operasyonlarda sivillerin yanlışlıkla hedef alındığını dile getirdi.

GÜVENLİK TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması operasyonunda yer alan komutanların katılacağı bir güvenlik toplantısı düzenleneceğini aktaran Hazraci, örgütle mücadele yolları ile sivillerin korunmasına ilişkin konuların ele alınacağını kaydetti.

MUSUL OPERASYONU

Irak güvenlik güçleri, Haziran 2014'ten itibaren terör örgütü DEAŞ'ın elinde bulunan Musul'un kurtarılması için 17 Ekim 2016'da operasyon başlatmıştı.

Musul'un doğu yakasını ocak ayı sonunda tamamen ele geçiren Irak güçleri, 19 Şubat'tan bu yana kentin batı bölgelerinin DEAŞ'tan kurtarılmasına yönelik operasyonlarını sürdürüyor.