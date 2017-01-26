Musul'da Haşdi Şabi'den Peşmerge'ye saldırı

Musul operasyonunda Irak ordusuna destek amacıyla bölgeye gelen ve Kürt yönetimi ile Irak yönetimi arasında yapılan görüşmeler sonrası Peşmergenin yol vermesi sonucu Telafer ve Şengal bölgesine konuşlanan ve sayıları binlerle açıklanan Haşdi Şabi milis ordusu, Musul operasyonu ile birlikte Telafer ve Şengal bölgesinde DEAŞ'a yönelik operasyonlar yapıyordu.

Telafer Havaalanını DEAŞ'tan alan ve kenti kuşatan Haşdi Şabi, Ezidilerin yoğun olarak yaşadığı Şengal bölgesindeki bir çok yerleşim biriminde konuşlanmıştı.

SALDIRI İLK DEĞİL

Dün bölgede faaliyet gösteren Haşdi Şabi güçleri, Musul’un Şengal ilçesinde Peşmerge Güçleri’ne saldırdı. Kürt kaynakları, Heşdi Şabi güçlerine bağlı bir grubun Şengal’in doğusunda Peşmerge Güçleri’nin bulunduğu mevzilere toplarla saldırı düzenlediğini duyurdu. Kürt yönetimi, saldırıyı doğrularken Haşdi Şabi’den konuya ilişkin açıklama beklendiği açıklandı. Peşmerge kaynakları, saldırının ilk olmadığını, daha önce de benzer saldırılar yapıldığını ifade ederken konuya ilişkin Peşmerge Bakanlığı tarafından açıklama yapılacağı kaydedildi.