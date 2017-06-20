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Musul'da mayına basan Fransız gazeteci hayatını kaybetti

Musul'da terör örgütü DEAŞ'a karşı başlatılan operasyonları takip eden gazeteciler, mayın patlamalarına karşı çaresiz kalıyor.

20.06.2017 - 10:24
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TEDAVİ ALTINDAYDI

Musul'un batı yakasındaki "Eski Şehir" bölgesinde terör örgütü DEAŞ ile Irak ordusu arasındaki çatışmaları takip ederken dün mayına basıp yaralanan gazeteci Stephane Villeneuve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2 GAZETECİ YARALI

Yaralı diğer iki gazetecinin ise ambulans uçakla ülkeleri Fransa'ya sevk edilecekleri bilgisi verildi.

Musul'daki çatışmaları takip ederken dün mayına basan Iraklı gazeteci Bahtiyar Haddad olay yerinde hayatını kaybetmiş, Villeneuve'nun da aralarında olduğu 3 Fransız gazeteci yaralanmıştı.

SÜREKLİ MAYINA BASIYORLAR

Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığı 17 Ekim 2016'dan bu yana çatışmalar veya mayın patlaması sonucu çok sayıda basın mensubu hayatını kaybetti ya da yaralandı.

Musul'da mayına basan Fransız gazeteci hayatını kaybetti

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