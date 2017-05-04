Musul'da okula füze saldırısı: 81 ölü

Kendi kalesine attığı gol için şike yaptı iddiası

Trump, "ABD Başkanı olarak ilk yurt dışı ziyaretlerimi Suudi Arabistan, ardından İsrail ve ondan sonra da Vatikan'a yapacağım" dedi.

Cumhurbaşkanı Zeman, basın açıklaması sırasında, Başbakan Sobotka'nın henüz resmen sunmadığı istifasını kabul ettiğini belirtti.

ABD'nin PYD/PKK terör örgütüne, 48 araç ve 250 askerden oluşan yeni bir destek konvoyu sevk ettiği öğrenildi.

Hurda araçların, ödenmemiş olan vergi cezaları ile tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek.

1 Abdullah Gül açıklama yapacak Son günlerde hakkında sıkça konuşulan Abdullah Gül, yarın açıklama yapacak.

2 Erdoğan-Putin görüşmesi dünya basınında Son 2 ayda ikinci kez bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus Lider Putin'in görüşmesi, dünya basını tarafından yakından takip edildi.

3 Evlilik programlarının saatleri değiştirilecek Evlilik programları çocukların da TV izlediği zaman dilimlerinde koruyucu sembol olsa bile yayımlanamayacak.

4 Norveç üretti Merkel inceledi Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Norveç'te otomobil parçaları üreten bir tesisi ziyaret etti.

5 Adana'da kız isteme: 6 ölü Adana’da 38 yaşındaki Denizhan Dener, 6 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Z.K.’yi istemeleri için evine çağırdığı kendi ailesini katletti.

6 İngiliz Kraliyeti'nde acil durum söylentisi İngiliz medyası Kraliçe Elizabeth'in sağlığı ile olumsuz bir durum olduğunu iddia etti. Eşinin görevlerinden istifa ettiği açıklandı.