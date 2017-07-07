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Musul'da üç yılda yaklaşık 7 bin sivil hayatını kaybetti

DEAŞ'ın Musul'u ele geçirdiği Haziran 2014'ten bu yana kent merkezinde hayatını kaybeden sivillerin sayısının 7 binden fazla.

07.07.2017 - 13:48
  1. Haberler
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Irak'taki Musul İl Meclis Başkanı Beşar Kiki, "DEAŞ militanları, Musul'u ele geçirdikten sonra keyfi uygulamaları sonucunda iki yılda yaklaşık 5 bin sivili infaz etti. Askeri operasyon sırasında ise 2 bin sivil hayatını kaybetti." dedi.

Musul İl Meclis Başkanı, kentin batı yakasında kurtarma operasyonunun devam etmesi ve bazı cesetlerin enkaz altından çıkarılamaması nedeniyle bu sayının artabileceği uyarısında bulundu.

Musul'da üç yılda yaklaşık 7 bin sivil hayatını kaybetti

Musul'da meydana gelen büyük yıkama da değinen Kiki, şunları söyledi:

"Musul kent merkezinin her iki yakasında büyük bir yıkım var. Maalesef, çatışmaların yoğun yaşandığı batı yakasının yüzde 80'i, doğu yakasının ise 35'i zarar görmüş vaziyette. Kentte altyapı, yol ve köprü diye bir şey kalmadı. Her iki yakayı birbirine bağlayan 5 köprü kullanılamaz durumda. Dar sokakların olduğu Eski Musul tamamen virane olmuş."

"45 BİN YARALI TEDAVİ EDİLDİ"

Erbil Sağlık Dairesi Müdürü Saman Berzenci ise Musul'da yaralanan sivil ve askerlerin büyük bölümünün Kürt bölgesindeki hastanelerde tedavi gördüğünü ifade etti.

"Operasyonun ilk altı ayında hastanelerimizde 45 bin asker ve sivil tedavi edildi." diyen Berzenci, Musul'dan yaralıların gelmeye devam ettiğini ve bu sayının her gün arttığını vurguladı.

"EN AZ 50 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇE LAZIM"

Musul'un DEAŞ'tan temizlendikten sonra yeniden inşasının da büyük bir bütçe gerektirdiği belirtildi.

Irak Parlamentosu Yıkılan Bölgelerin Yeniden İnşası Komisyonu Başkanı Necibe Necib, kurtarma operasyonu sona ermeden Musul ve diğer bölgelerde meydana gelen zararın tam olarak tespit edilmesinin mümkün olmadığını, ancak tahmini bir rakam çıkarılabileceğini söyledi.

Necib, "Musul kent merkezi ve ona bağlı ilçelerin hemen hepsinde büyük yıkım var. Zararın tespiti için uluslararası bir örgüt görevlendirildi. Musul'un yeniden inşası için net olmayan rakamlara göre en az 50 milyar dolarlık bir bütçe lazım." diye konuştu.

Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Casım el-Caf, dün yaptığı açıklamada, kurtarma operasyonunun başladığı 17 Ekim 2016'dan bu yana evlerini terk eden sivillerin sayısının 920 bine ulaştığını bildirmişti.

Birleşmiş Milletler ise DEAŞ'ın elinde tuttuğu kentin batı yakasındaki Eski Musul'da yaklaşık 20 bin sivilin mahsur olduğunu duyurmuştu.

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