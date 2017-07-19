Musul'da yakalanan 370 DEAŞ'lı teröristin görüntüleri

Associated Press (AP) haber ajansının görüntülediği Musul'un dışındaki bir komplekte 370 teröristin bulunduğu ifade edildi.

Herhangi bir havalandırma cihazının bulunmadığı ve yüksek sıcaklıkların bulunduğu odada birçok DEAŞ'lı teröristin üst üste yığılarak bekletildiği görülüyor.

"ÇOĞU SAĞLIK PROBLEMLERİ YAŞIYOR"

AP'ye konuşan bir cezaevi görevlisi, "Militanların çoğu sağlık ve deri problemleri yaşıyor çünkü güneş göremiyorlar. Birçoğu yürüyemiyor. Hareket edemedikleri için bacakları şiş" dedi.

Irak Başbakanı İbadi geçtiğimiz günlerde Musul'a giderek şehirde zafer ilan edildiğini resmen açıklamıştı.