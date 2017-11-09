Muş'un çehresi değişiyor

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Muş'un Varto Belediyesi, sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

9 AYDA 10 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Belediye ekiplerince çalışmaların yürütüldüğü bölgelerde incelemelerde bulunan Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, yaptığı açıklamada, ilçede 9 ayda yaklaşık 10 milyon liralık yatırım yapıldığını anlattı.

ÇATIŞMALARIN OLDUĞU YERLER ASFALTLANIYOR

Belediye Başkan Vekili Çetin "Yol yaptığımız güzergah daha önce terör örgütleri tarafından kazılan çukurların merkeziydi. Çatışmaların olduğu yerdi. Şimdi bu sokaklar asfaltlanıp hizmet görüyor" dedi.

7 KİLOMETRELİK ASFALT DÖŞENDİ

En önemli yatırımlardan birinin sıcak asfalt olduğunu ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"21 cadde ve sokağı kapsayan sıcak asfalt projemiz 2 milyon liraya mal oldu. İlçede yollar toz, toprak ve çok kötüydü. Çarşı merkezindeki parke taşından yapılmış yollar ise yıpranmıştı. Şu ana kadar 7 kilometre sıcak asfalt yaptık."