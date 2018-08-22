Müteahhidin vurduğu esnaf hayatını kaybetti

Öldürülern teröristlerden birinin kırmızı listedeki 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner olduğu öğrenildi.

14 Nisan sabahı Suriye'yi vuran ABD ile ortakları Fransa ve İngiltere, Esad rejiminin tekrar kimyasal silah kullanması durumunda yeniden harekete geçeceklerini belirtti.

ABD, Fransa ve İngiltere'den Esad'a gözdağı

İstanbul'da kaçak kesim yapanlara zabıta denetimi bayram boyunca sürecek. Hayvanlara eziyet ederek kesim yapanlara daha büyük para cezası kesiliyor.

Sosyal medya hesaplarında kendini oyuncu, şarkıcı ve model olarak tanıtan Natasha Aponte adındaki kadın, Tinder'da görüştüğü bütün erkeklere Union Square'de aynı saatte randevu verdi.

ABD'de Tinder trolü: Tüm erkeklere aynı saatte randevu

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Yunanistan 2060'a kadar IMF ve AB'ye geri ödeme yapacak

Yunanistan acil ihtiyaçlı kriz ortamından kurtuldu, ancak uzun vadede büyük ekonomik borcun altına girdi. Atina hükümeti 2060 yılına kadar IMF'ye borçlandı. Bu durum Atina'yı kara kara düşündürüyor.