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Müteahhit sevgilisiyle ölü bulunan mimar toprağa verildi

Adapazarı'nda mimar Manolya Sarı ile birlikte, başından vurulmuş halde ölü bulunan Erol Bilek'in cenazeleri defnedildi.

11.11.2017 - 17:31
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Adapazarı'nda dün, sevgilisi ve inşaat firmasında ortağı mimar Manolya Sarı ile birlikte, başından vurulmuş halde ölü bulunan Erol Bilek'in cenazesi, otopsi sonrasında ailesine teslim edildi.

Müteahhit sevgilisiyle ölü bulunan mimar toprağa verildi

TAZİYELERİ KABUL ETTİLER

Erol Bilek'in cenazesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'nden alınarak baba ocağı olan Geyve İlçesi Karaboğaz Mahallesi'ne getirildi.

Cenaze, büyük bir kalabalık eşliğinde evde helallik alınması ardından Karaboğaz Camii'ne taşındı. Bilek'in yakınları, tabut başında gözyaşları arasında taziyeleri kabul etti.

Müteahhit sevgilisiyle ölü bulunan mimar toprağa verildi

TOPRAĞA VERİLDİ

İkindide kılınan cenaze namazına Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Erol Bilek'in eskiden başkanlığını yaptığı Sakarya Motosikletçiler Kulübü Derneği'nin üyeleri, Bilek'in yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Erol Bilek, kılınan cenaze namazının ardından Karaboğaz Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Müteahhit sevgilisiyle ölü bulunan mimar toprağa verildi




Müteahhit sevgilisiyle ölü bulunan mimar toprağa verildi

Müteahhit sevgilisiyle ölü bulunan mimar toprağa verildi

Müteahhit sevgilisiyle ölü bulunan mimar toprağa verildi

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