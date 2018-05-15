Müteahhitler fiyatlarda yüzde 20'lik indirim planlıyor

Tapu harcı, KDV ve mortgage faizlerinde geçen hafta yaşanan düşüşün ardından sektörün 3 büyük çatı kuruluşu GYODER, İNDER ve KONUTDER konut satış fiyatlarında yüzde 20 indirim kampanyası yapmaya hazırlanıyor.

RESMİ DUYURU BUGÜN

Habertürk gazetesinde haftasonu yer alan habere göre üyelerine söz konusu kampanyaya katılma çağrısı yapan derneklerin, konut sektöründe satışları canlandıracak indirim kampanyasının resmi duyurusunun bugün gerçekleştirmesi bekleniyor.

40 KONUT FİRMASI KATILACAK

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ve Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği’nin (KONUTDER) destek vereceği kampanyaya ilk etapta en az 40 konut firmasının katılması bekleniyor.