Mutlu insanlar işinde de hayatında da kazanıyor

Yapılan son araştırmalara göre mutlu olan insanlar gerek işlerinde daha başarılı oluyor gerekse çok para kazanıp uzun süre yaşıyor. Fakat konu mutluluğun kaynağı olduğu zaman ortaya çıkan sonuçlar oldukça farklı. Psikologlara göre insanların mutlu olmalarını sağlayan bazı aktiviteler bulunuyor ve pek çok kişi bu sayede yaşamlarını çok daha mutlu şekilde geçirebiliyor.

AMACA ULAŞMAK KOLAY OLUYOR

İnsanların amaç ve mutlulukları birbirlerini destekleyen iki unsur. Mutlu olan insanlar hayat enerjisi ile doluyor ve bu sayede de var olan amaçlarına çok daha rahat bir şekilde ulaşıyor. Bir insan kendini amacının parçası olarak görmeye başladığı anda ise o amaca ulaşması bir o kadar kolay hale gelmiş oluyor.

3 FARKLI YAKLAŞIM

Yapılan araştırmalara göre insanlar yapmakta oldukları iş ile alakalı 3 farklı yaklaşıma sahip oluyor. Bunların ilki bir iş. Maddi getirilere odaklanma ya da maddiyattan ötürü kendini tatmin etme düşüncesi insanları mutlu etmiyor. İkincisi kişilerin kendilerini geliştirmeye odaklanmaları iken üçüncüsü ise dünya adına önemli bir şeyler yapmanın tadını çıkartmak ve sosyal olarak faydalı bir birey haline gelmek adına bir işe odaklanmak olarak gösteriliyor.

EVLİ OLAN İNSANLAR MUTLU OLUYOR

Gerçekten sevilen ve birlikte zaman geçirmekten keyif alınan insanlar ile beraber olmak; insanların mutlu birer kişi olmalarına yardımcı oluyor. The New York Times’da yayınlanan bu incelemeye göre evli olan insanların hayatlarından memnun olma oranı bekarlarınkine oranla çok daha yüksek. Çünkü iki kişinin birlikteliği, onların yaşamlarına karşı daha dirençli olmalarını sağlarken aynı zamanda çok küçük şeylerden mutlu olma isteklerini de beraberinde getiriyor.

TAZE TÜKETİLEN SEBZE VE MEYVE

Diğer bir araştırmaya göre taze olarak tüketilen sebzeler ve meyveler, insanların çok daha mutlu olmalarına yardımcı oluyor. Günlük yalnızca 20 dakika düşük tempoda yürüyüş yapmak bile insanları aslında tahmin ettiklerinden çok daha mutlu bir hale getirebiliyor. Üstelik ilk başlarda zamanlarının olmadığını söyleyen insanlar bile bir süre sonrasında artık spor yapmayı alışkanlık haline getirmiş oluyor.

PARAYI DOĞRU HARCAMAK

Araştırmacılar son olarak kazanılan maddiyatı mutlu anılarla harcamanın insanlar üzerinde oldukça etkili olduğunu belirtiyor. Mutlu olmak adına deneyim satın alınması gerektiğini belirten araştırmacılar; güzel bir yerde gün doğumunu izlemenin, konser, seyahat gibi etkinliklere katılmanın ve bunların beraberinde getireceği mutluluğun paha biçilemez olduğunu vurguluyor. Onlara göre insanlar bu sayede bir yandan para kazanırken diğer bir yandan ise kazandıkları paranın keyfini doyasıya çıkartmış oluyor.