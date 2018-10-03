taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.02225
Euro
6.9433
Altın
1199.302
Borsa
97187.87
Gram Altın
232.037

Mutlu ve Çapkın'ın FETÖ'den cezaları onandı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Hüseyin Avni Mutlu'nun 3 yıl 1 ay 15 gün, Hüseyin Çapkın'ın 2 yıl 1 ay hapis cezaları onandı.

DHA | 03.10.2018 - 18:35..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 5 'i tutuklu 11 sanık hakkındaki istinaf başvurularını karara bağladı.

OY BİRLİĞİYLE CEZALARI ONANDI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 11 sanık hakkındaki başvurunun esastan reddine karar verdi. Daire; yerel mahkemenin kararında usule ve esas ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezaların kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığı kaydetti. Böylece Mutlu ve Çapkın'ın cezası onanmış oldu. Karar oybirliğiyle alındı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi 10 Şubat'ta FETÖ'nün Mülkiye Yapılanması'na ilişkin 14 sanıklı davayı karara bağlamıştı. “Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'yu 3 yıl 1 ay 15 gün, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar veren mahkeme heyeti, Hüseyin Avni Mutlu'nun tahliyesine, Hüseyin Çapkın'ın da yurt dışına çıkışını yasaklamıştı. 6 sanığın tüm suçlardan beraatına karar veren mahkeme heyeti,  6 sanığı da çeşitli hapis cezalarına çarptırmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Alman Commerzbank'tan dolar tahmini

Alman Commerzbank'tan dolar tahmini

283
Memur ve emeklilerin 2019 zamlı maaşları

Memur ve emeklilerin 2019 zamlı maaşları

274
Abdullah Gül'ün adaylığı Bülent Arınç'a soruldu

Abdullah Gül'ün adaylığı Bülent Arınç'a soruldu

259
Bakan Albayrak: Enflasyon ekimden sonra düzelecek

Bakan Albayrak: Enflasyon ekimden sonra düzelecek

194
İlber Ortaylı bakanlık danışmanı oldu

İlber Ortaylı bakanlık danışmanı oldu

114
İran'da sarraflarda dolar izdihamı

İran'da sarraflarda dolar izdihamı

60
İnternette aranması en tehlikeli isimler

İnternette aranması en tehlikeli isimler

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM