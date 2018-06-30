Mutluluğu ararken: Yaşam Sanatı

Z. Bauman, bireyin kendi içindeki o mükemmel güçle keşfedişini ve hayatla başa çıkma yolları karşısındaki düşünceleri sebebiyle kitabına Yaşam Sanatı adını verdi. İnsan, şu dünyaya geldiyse yaşamak zorundaydı. Ancak mutlu yaşamanın bin bir yolu vardı…

(Zygmunt Bauman)

YAŞAM SANATI

Tüketim toplumu içinde kimi araçlardan yoksun olsak da, böyle bir toplum içinde, doğru ya da yanlış, hepimiz kendi yeteneklerimiz ve kaynaklarımız doğrultusunda hayatı yaşamak için çaba sarf ederiz.

Z. Bauman da, akışkan modernlerde yaşamak zorunda olan bireyin, yaşam sanatı performansını sergilerken ne derece mutlu olduğunu tartışıyor. Elbette yaşama sanatı performansının ne anlama geldiği de tartışmalı bir konu. Mutlu olmakla, mutlu olma isteği arasındaki ince çizgide kurulan bağlantı üzerine yazıldı bu kitap. Çünkü hayat sadece bireysel değil, toplum içinde yaşanıyor. Yani insan, toplum halinde yaşarken önemli sorumlulukları yerine getirmelidir.

Bauman, bu parlak çalışmasında, insanın yaşam sanatını icra ederken izlediği serüvenin aydınlık olduğu kadar karanlık yanlık yanlarına da dikkat çekiyor. Kendi gerçekliğinizle yüzleşmeye hazır mısınız?

Yaşam Sanatı

Zygmunt Bauman

Çev.: Akın nSarı

Ayrıntı Yay

S.: 176

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Damla Karakuş

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