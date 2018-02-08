Muzaffer İzgü anılarla anlatılıyor

Çocuk edebiyatının en çok okunan ve bilinen yazarıydı Muzaffer İzgü. Babacandı, sevecendi, samimiydi...

Mizahi ögeleri bolca kullandığı kitapları hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından çok sevildi. Çocuklara karşı beslediği tarifsiz sevgi iyi kitapları yazmak için ilham kaynağı oldu.

Adana’da 1933 yılında dünyaya gelen usta kalemin çocukluğu yoksulluk içinde geçti. Garsonluk, bulaşıkçılık, pamuk işçiliği ve daha pek çok ağır işlerde çalışarak hem ailesine yardımcı oldu, hem de kimseye yük olmadan geçimini sağladı.

Çalışkandı, özveriliydi en önemlisi okumaya gönülden bağlıydı. Diyarbakır öğretmen okulunu bitiren İzgü, Anadolu’nun farklı kasabalarında, illerinde öğretmenlik yaptı, hayatını çocukların eğitimine adadı.

Muzaffer İzgü 11 yıllık ilkokul öğretmenliğinde sonra 1979’da emekliye ayrıldı. İzgü’nün yazmak için artık vakti çoktu.

Öyle de yaptı.

İzmir’e yerleşen usta yazar kendini tamamen kitaplara verdi, en iyi eserlerini vermeye başladı. Aydın’da yayın yapan Hüraydın Gazetesi’nde 1959 yılında ilk yazıları yayımlanan İzgü’nün, mizahi bir dille kaleme aldığı yazıları da o dönemin meşhur dergisi olan Akbaba’da hayat buldu.

Ortaya koyduğu pek çok eserle ulusal ve uluslararası ödüle değer görülen Muzaffer İzgü’nün ilk kitabı Gecekondu 1970’te okurlarla buluştu.

Otobiyografi eserler de yazan İzgü, bunu Zıkkımın Kökü ve Ekmek Parası adlı kitaplarında dile getirdi. Kendi yaşamının çıplaklığını gözler önüne seren yazarın Zıkkımın Kökü kitabı daha sonra filme uyarlanarak izleyicilerle buluştu.

Muzaffer İzgü, eserlerinde güldürmek ve eğlendirmekten çok, düşündürmeyi de amaçlayan usta bir kalemdir. Hayatın bütün zorluklarını iliklerine kadar hisseden yazarın kaleminden damlayan toplumsal gerçekçi satırlar onu ileriye taşımıştır.

Sosyal düzen ve sınıflar arasındaki çıplaklığı hakiki cümlelerle eserlerine konu eden Muzaffer İzgü, keskin bakış açısı ve yerinde saptamalarıyla adeta sosyolog gibi davranmıştır. Usta yazar yarım asırdan fazla olan ömrüne 42 roman sığdırırken 73 kitabını da çocuklar için yazdı.

İzmir’de bir süre kanser tedavisi gören İzgü, hastalığın pençesinden ne yazık ki kurtulamadı. 26 Ağustos 2017’de aramızdan ayrılan Muzaffer İzgü, Türk Edebiyatı için büyük kayıp oldu.

Bilgi Yayınevi etiketiyle kitapseverlerle buluşan Muzaffer İzgü İle Gülümsemek kitabında İzgü’yü dostları, okurları usta kalemle yaşadıkları anılarını anlatıyorlar. Muzaffer izgü’nün kitaplarıyla tanışan okurların ve İzgü’nün çocukluk arkadaşlarının anlattıklarıyla anılar denizine doğru yolculuğa çıkıyorsunuz.

Kolektif çalışmanın ürünü olan kitapta birden fazla isim yazılarıyla katkı sundu. Hepsi de yazara olan şükranlarını, sevgilerini büyük samimiyetle dile getiriyorlar. Onlar için Muzaffer İzgü, kalem işçisinden daha büyük anlam ifade ediyor.

Muzaffer İzgü, böyle bir çalışmadan haberdardı elbette fakat ömrü kitabın son halini görmeye yetmedi. Dostlarının kendisi hakkında yazdıklarını okumadan göçtü bu diyardan.

Muzaffer İzgü bilmese de, okumasa da biliyordur bu kitapta neler yazıldığını...

Yazarlar: Kolektif

Yayınevi: Bilgi Yayınevi

Türü: Anı

Baskı yılı: 2017

Dili: Türkçe

Syf: 496

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

D&R

Kitaps ayfası için iletişim [email protected]