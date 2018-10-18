Müze ve ören yerlerine 6 ayda 17 milyon ziyaretçi

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerini, 6 aylık dönemde 17 milyon 802 bin 829 kişi ziyaret etti. En çok ziyaret edilen ise 1 milyon 789 bin 53 kişiyle Konya Mevlana Müzesi oldu.

TOPKAPI'YI 1 MİLYON 750 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Verilere göre, İstanbul'daki Topkapı Sarayı Müzesi en çok ziyaretçiyi ağırlayan ikinci müze olarak kayıtlara geçti. Topkapı'ya 1 milyon 705 bin 81 ziyaretçi geldi.

Ayasofya Müzesi'ni ziyaret edenlerin sayısı ise 1 milyon 649 bin 955 oldu. Ayasofya, üçüncü sırada yer aldı.

Dünyanın sayılı doğal alanlarından biri olan, travertenleriyle ünlü Pamukkale Ören Yeri de en çok ziyaret edilen dördüncü alan olarak Bakanlığın listesine girdi. Pamukkale, 6 aylık dönemde toplam 1 milyon 544 bin 48 kişiyi ağırladı.

NEVŞEHİR VE ÇEVRESİ EN ÇOK ZİYARET EDİLENLER ARASINDA

Öte yandan en çok ziyaret edilen alanlar arasında beşinci sıraya yerleşen İzmir'deki Efes Ören Yeri'ne 1 milyon 20 bin 999 kişi ziyarette bulundu. Nevşehir ve çevresinde birbirinden önemli tarihi değerler ile doğal güzelliklerin bulunduğu alanlar da en çok ziyaret edilen ilk 10 alan içerisinde yer aldı.

Efes Ören Yeri'ni sırasıyla, Nevşehir Göreme Ören Yeri (649 bin 549 ziyaretçi), Nevşehir Hacıbektaş Müzesi (349 bin 149 ziyaretçi), Aksaray Ihlara Vadisi Ören Yeri (346 bin 995), Nevşehir Kaymaklı Yeraltı Şehri (323 bin 6) ve Antalya'daki Aziz (St.) Nikolaos Anıt Müzesi (289 bin 676 ziyaretçi) izledi.