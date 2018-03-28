Antalya'da müze ve ören yerlerine giriş ücretleri güncellendi. Antalya Arkeoloji Müzesi'nin internet sitesinde yayımlanan ücret tarifesine göre, Antalya Müzesi'ne giriş 20 TL, Işıklar Caddesi'ndeki Atatürk Evi ve Müzesi'ne giriş ise ücretsiz olarak açıklandı.





GİRİŞ ÜCRETLERİ

Bunun yanında Aspendos Antik Tiyatrosu ile Perge Antik Kenti'ne 25 TL, Demre'deki Noel Baba Müzesi ve Myra Müzesi'ne 20, Phaselis Antik Kenti'ne 20 TL Simena Antik Kenti'ne 10 TL, Termessos ve Milli Parkı'na 5 TL, Patara'ya 15 TL, Xanthos Antik Kenti'ne 10, Karain Müzesi ve Arykanda'ya 5 TL, Olympos Antik Kenti'ne 20 TL giriş ücreti ödenecek.