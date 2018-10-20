Müzeler çocukların eğitiminde etkili oluyor

İngiltere’de Open Üniversitesi, 2016’da müzelerin ilk ve ortaokul düzeyinde öğrencilerin öğrenmelerine katkılarına ilişkin bir makale yayımladı. Makalede öğretmenlerin uygulayabileceği yöntemlere de yer verildi.

SIRADAN EĞİTİMİN ÇOK ÖTESİNDE

Buna göre müzeler çocuklara sınıfların çok ötesinde bir deneyim fırsatı sunuyor. Çocukları müzeye götürmek veya müzeden bazı eserleri okula getirmek, sıradan öğrenme ortamına büyük dinamizm katıyor.

EŞYANIN GÜCÜYLE ÖĞRENME

Sadece öğrenciler için değil, öğretmenler için de durum böyle. Böylelikle öğretmenler, farklı yollarla her öğrencisinin ilgisini çekebiliyor.

"Nesne temelli öğrenme" yaklaşımının en verimli uygulanabileceği yerlerden biri olarak müzeler gösteriliyor. Orijinal nesnelerin, yani eşyaların gücüyle öğrenmenin faydaları anlatmakla bitmiyor.