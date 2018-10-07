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Müzelerde senfonik ezgiler dönemi

Yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği müzeler, ziyaretçilerini müzik dinletileri ve konserlerle ağırlıyor.

AA | 07.10.2018 - 10:01..
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Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dünyaca tanınmış müzelerinde senfonik ezgiler dönemi başladı. Bakanlık, müzelere ilgiyi artırmak üzere bu mekanlarda konser ve müzik dinletisi etkinlikleri düzenliyor.

EZGİLER EŞLİĞİNDE GEZİNTİ

Yeni uygulamayla dünyanın en büyük ve seçkin müzelerinden senfonik ezgiler yükseliyor. Topkapı Sarayı'nda geçen haftalarda Mehter ile ilk kez ziyaretçilerin beğenisine sunulan ve yoğun ilgi gören uygulamanın ikincisi İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Müzelerde senfonik ezgiler dönemi

MEHTER GÖSTERİSİ

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenecek dinletilerle devam eden etkinlikler ilerleyen dönemlerde, Türkiye genelindeki diğer müzelere de yayılacak. Antalya Müzesi, Adana Arkeoloji Müzesi, İzmir Efes Müzesi ve Bursa Arkeoloji Müzesi ise uygulamada öncelikli olacak.

Topkapı Sarayı Müzesi ikinci avluda perşembe günleri 14.00-16.00 saatlerinde ziyaretçilere sunulacak dinletiler kapsamında, ilki Bab-üs Saade önünde gerçekleştirilen Mehter gösterisi 31 Mayıs 2019'a kadar sürecek.

Müzelerde senfonik ezgiler dönemi

KLASİK QUARTET DİNLETİSİ

Dünyanın en büyükleri arasında yer alan İstanbul Arkeoloji Müzesi ise ziyaretçilerini "Klasik Quartet" dinletisi ile ağırlarken, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrasının sunumu perşembe günleri 14.00-16.00 saatlerinde konser ve müzik dinletileriyle sürecek.

Dünyanın sayılı müzeleri arasındaki Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi de "Türk Sanat Müziği" ile "Senfoni" dinletilerine ev sahipliği yapacak.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki müzik toplulukları perşembe günleri yine aynı saatlerde "Türk Sanat Müziği", cuma veya pazartesi günleri ise "Senfoni" dinletilerini ziyaretçilerine sunacak.

Müzelerde senfonik ezgiler dönemi

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