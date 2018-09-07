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Müzeyyen Senar'ın 100. yaşı plaklarla kutlanacak

Kadıköy Plak Günleri'nde, Müzeyyen Senar’ın hafızalardan silinmeyen eserlerinin yanı sıra 1967 yılında satın aldığı Anadol marka aracı ve kendi adına kayıtlı ruhsatı da yer alacak.

AA | 07.09.2018 - 15:48..
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Bu yıl üçüncü kez düzenlenen Kadıköy Plak Günleri, 8 ve 9 Eylül'de gerçekleştirilecek. Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde yapılacak etkinlikte Müzeyyen Senar'ın 100’üncü yaşı kutlanacak.

50 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLADI

Kadıköy Plak Günleri'nde, Müzeyyen Senar’ın hafızalardan silinmeyen eserlerinin yanı sıra, 1967 yılında satın aldığı Anadol marka aracı ve kendi adına kayıtlı ruhsatı da yer alacak.

İlk iki yılda Zeki Müren, Neşet Ertaş ve Fikret Kızılok'u anan ve 50 bin ziyaretçiyi ağırlayan 3. Kadıköy Plak Günleri'nde pop, reggae, caz, indie, alternative, punk, rock ve elektronik gibi müzik türleri için oturumlar yapılacak.

Müzeyyen Senar'ın 100. yaşı plaklarla kutlanacak

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