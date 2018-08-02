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'Müziğim ruhsal bir yolculuğu anlatıyor'

Kemençe sanatçısı Mark Eliyahu, "Müziğim farklı türlerden etkilenen duygusal bir karışım, farklı kültürlerin birleşimi ve ruhsal bir yolculuğu anlatıyor." dedi.

AA | 02.08.2018 - 11:43..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

İstikbal Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında yarın akşam sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Eliyahu, müziğe bakış açısını değerlendirdi.

İstanbul'a üçüncü kez geleceğini belirten İsrailli Mark Eliyahu, "İstanbul'a her geldiğimde kendimi evimde gibi hissediyorum. Çünkü şehrin kokusu ve sesleri bana çocukluğumu hatırlatıyor. İstanbul'da yeniden seyircilerimle buluşacağım için çok heyecanlıyım." şeklinde konuştu.

"MÜZİĞİN MANEVİ DUYGUSAL BİR YÖNÜ VAR"

Müziğinin Türkiye ve Azerbaycan'ın yanı sıra Arap ülkelerinin de yer aldığı coğrafyaların makamlarından etkilendiğini ifade eden Mark Eliyahu, "Müziğin manevi ve duygusal bir yanı var. Benim müziğim ise farklı kültürlerin buluştuğu bir kombinasyon. Küçük bir çocukken ailemle birlikte pek çok kez dünyanın farklı ülke ve şehirlerine taşındım ve buralardan etkilendim. Bu yüzden müziğim farklı türlerden etkilenen duygusal bir karışım, farklı kültürlerin birleşimi ve ruhsal bir yolculuğu anlatıyor. Bir yerde yaşadığınızda, orada vakit geçirdiğinizde, oranın yemeklerini yiyip, havasını soluyup müziğini dinlediğinizde orası sizi etkiler ve bu etki müziğinizde ortaya çıkar." ifadesini kullandı.

'Müziğim ruhsal bir yolculuğu anlatıyor'

KONSERDE 3 ŞARKI SÖYLEYECEK

"Türkiye'de beni etkileyen çok şey var. Türk müziğini seviyorum." diyen Mark Eliyahu, Türkiye'deki farklı müzik tarzlarını takip ettiğini söyledi. Eliyahu, Türkiye'deki sevenlerine ilişkin, "Onlar dünyanın en iyi izleyicileri, onlara sevgilerimi gönderiyorum." şeklinde konuştu.

Harbiye Açıkhava konserinde son iki albümü "Roads" ve "Sands"den şarkıların yanı sıra 3 yeni şarkı daha çalacağını söyleyen Eliyahu, Türkiye'deki hayranlarıyla buluşmayı dört gözle beklediğini dile getirdi.

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