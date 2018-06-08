Saat 16.00 sıralarında Ferhatbostan Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Anadolu Lisesinin pansiyonunda meydana gelen olayda, müzik öğretmeni Adem Kaptan bugün öğrencilerine karne dağıttıktan sonra kaldığı öğretmenlik yaptığı lisenin pansiyonuna geldi.

KENDİNİ ASTI

Ailevi sorunlar yaşadığı ve bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen müzik öğretmeni pansiyonda iple kendisini su borusuna astı. Pansiyonda çalışan temizlik işçisi tarafından su borusuna asılı bulunan müzik öğretmeni için 112 Sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

Müzik öğretmeni intihar etti VİDEO







CENAZESİ MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde öğretmenin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından öğretmenin cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



