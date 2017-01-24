taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.048
USD
3,7566
EURO
4,0378
ALTIN
146,76
PETR
55,2800

Müzikholdeki ‘yan bakma’ tartışması kanlı bitti

Sultangazi’de geçtiğimiz hafta bir müzikholde yaşanan yan bakma tartışmasının tarafları arasında silahlı kavga çıktı.

24.01.2017 - 05:14
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Müzikholdeki ‘yan bakma’ tartışması kanlı bitti

Olay, Sultangazi İsmet Paşa Caddesi üzerinde bilgisayar oyunlarının oynandığı bir oyun salonunda meydana geldi.

Geçtiğimiz hafta eğlenmek için bir müzikhole giden M.B. ile E.S. burada bir kişi ile ‘yan bakma’ meselesi yüzünden tartıştı. M.B ve E.S.’nin tartıştığı şahıs, akşam saatlerinde iki arkadaşın bulunduğu bilgisayar oyunlarının oynandığı oyun salonuna geldi. Taraflar konuşurken tartışmaya başladı.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kısa sürede büyüyen tartışmada silahını çeken şahıs, M.B. ve E.S.’yi vurdu. İki arkadaş olay yerinde hayatını kaybederken, zanlı koşarak bölgeden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Özel Harekat polisi ile zırhlı araçlarla polis ekipleri sevk edildi.

Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'dan Astana mesajı: Siyasi karar alınamaz

Almanya'dan Astana mesajı: Siyasi karar alınamaz

201
ABD'den El Bab'da Türkiye'ye destek açıklaması

ABD'den El Bab'da Türkiye'ye destek açıklaması

73
Muğla'da ava giden bir kişi kendini vurdu

Muğla'da ava giden bir kişi kendini vurdu

13
Almanya'da yabancı ve İslam karşıtı gösteriler

Almanya'da yabancı ve İslam karşıtı gösteriler

32
Elektrik direğinde akıma kapılan kişi öldü

Elektrik direğinde akıma kapılan kişi öldü

3
Başarısız füze denemesi İngiltere'de tartışma yarattı

Başarısız füze denemesi İngiltere'de tartışma yarattı

4
Reina saldırganı sağlık kontrolünden geçirildi

Reina saldırganı sağlık kontrolünden geçirildi

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM