Müzikle barış mesajı veriyorlar

İmam, papaz, haham gibi üç semavi din ve farklı kültürlerin gönül elçilerini barındıran Antakya Medeniyetler Korosu, yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği konserlerle, farklılıklara rağmen barış ve huzurla bir arada yaşanabileceği mesajını veriyor.

FARKLI KÜLTÜRLERİ BİR ARAYA GETİREN KORO

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen 54. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında kentte konser veren korunun başkanı ve şefi Yılmaz Özfırat, koronun, 2007 yılında farklı din, kültür ve meslek gruplarından bir araya gelen kişilerden oluştuğunu söyledi.

Yılmaz, Özfırat, "Koro 2007 yılında Hatay Valiliği'nin bir projesi olarak kuruldu. Tek bir düşüncesi vardı, 'Yaratılanı severim, Yaradan'dan ötürü' felsefesini dünyaya göstermek. Bugüne kadar Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ABD'de, Fransa ve dünyanın farklı noktalarında 400'den fazla konser verdik. Koromuz şu an 200 kişiden oluşuyor." dedi.

KONSERLERDE VURGULANAN KARDEŞİLİK DUYGUSU

Yılmaz Özfırat, ister Müslüman ister Hristiyan isterse Yahudi olsun herkesin tek bir Allah'ın kulu olduğunu belirterek, "Antakya Medeniyetler Korosu ülkemizin yurt dışında yanlış tanıtılmasına karşı oluşturulmuş bir topluluktur. Yurt dışına her gidişimizde bizim ülkemizdeki bir takım olayların bütün ülkede oluyormuş gibi anlatıldığını gördük. Tüm bunlara inat biz 'Alevi'si, Sünni'si kardeştir, Türk'ü, Kürt'ü kardeştir bakın bir arada yaşıyoruz, bizi lütfen bu işlere alet etmeyin' diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, bütün dünyaya medeniyeti göstermek için gerçekten güzel bir örnektir." ifadelerini kullandı.