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Müzikleriyle çok konuşulan dizi: 'Sen Anlat Karadeniz'

Sezonun en iyi çıkış yapan dizisi 'Sen Anlat Karadeniz’in başta Öykü Gürman olmak üzere oyuncuların söylediği şarkılar çok konuşuluyor.

Haber Merkezi | 19.03.2018 - 11:12..
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Osman Sınav’ın yapımcılığını ve yönetmenliği üstlendiği, yayınladığı günden beri ekrana ve gündeme damga vuran Sen Anlat Karadeniz bu kezde Sinan Tuzcu'nun sesiyle büyüledi.

Karadeniz'in sevilen türküsü Denizde Karartı Var parçasını söyleyen Tuzcu, sosyal medyaya damga vurdu. Dizinin hayranları Tahir Ulaş Tuna Astepe, Nefes İrem Helvacıoğlu'nun da karadeniz şarkıları söylemesi için sosyal medyada kampanya başlattı.

Müzikleriyle çok konuşulan dizi: 'Sen Anlat Karadeniz'

Her geçen gün yeni bir rekor yakalayan dizi, geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz’e sığınan Nefes’le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir’in imkânsız aşkını anlatıyor.

Heyecanla izlenen dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav otururken, senaristliğini Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor.

Müzikleriyle çok konuşulan dizi: 'Sen Anlat Karadeniz'

Karadeniz’in eşsiz doğasında çekimlerine devam edilen dizi; Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

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