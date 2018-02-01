Müzikte yeni bir oluşum: 'Lyrics to Life'

Genius’u, şarkıların sözlerini analiz eden ve aslında şarkının ne demek istediğini anlatan başarılı bir şirket olarak biliyoruz. Dropbox’u ise ilk bulut sisteminin öncüsü ve küresel işbirliği platformu olarak tanıyoruz. Peki bu iki şirketin bir sergi yapmak amacıyla birleştiğini söylesek?

MÜZİK, SANAT ESERİNE DÖNÜŞÜYOR

“Lyrics to Life” adı altında yapılacak serginin amacı, müziğe görsellik katıp şarkıların sözlerinden nesneler, objeler tasarlayıp, bunları sergilemek. Canlı sanat deneyimi sunacak bu sergide, Sia, Nicki Minaj ve Tame Impala gibi çağdaş dönemin sanatçılarının sözlerinden esinlenerek orijinal sanat eserleri içerecek.

MÜZİĞİ 'GÖRMEK' İÇİN BÜYÜK ŞANS

Genius baş içerik sorumlusu Brendan Frederick, sergi için şunları söyledi: "Şarkı sözlerini analiz etmek konusunda takıntılıyız ve öğrendiğimiz bir şey, bir şarkının anlamı ve ortaya çıkardığı duygu Dinleyenin kişisine bağlı olarak tamamen farklı olabiliyor olması. Bu sergi, dünyanın en yetenekli görsel sanatçılarının pop, hip-hop, rock ve R&B dünyalarından, gerçek anlamda ikonik şarkı sözlerini nasıl yorumladığını görmek için bir şans."

MÜZİK DİNLEYEREK İLHAMLARINI YANSITIYORLAR

Dropbox'taki pazarlama sorumlusu Carolyn Feinstein şunları ekliyor: “Müzik dinleyenlerin ilhamlarını yansıtması, birçok biçimde olabileceğine ve insanlar mümkün olanın sınırlarını zorlamak için bir araya geldiğinde inanıyoruz. Lyrics to Life, müzik, şarkı sözleri ve sanatı Dropbox ve Genius arasındaki yeni ortaklıkla paralel olarak yaratıcı imkanlara ayrılmış canlı bir sergi ile birleştirerek bu kavramı somutlaştıracak. "

Sergi, 2 Mart’tan 5 Mart’a kadar Los Angeles’ta olacak ve dünya turu kapsamında Avrupa’nın dört bir yanında açılacak. Umarız ülkemizde de görürüz.