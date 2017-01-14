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Müzisyen Kaan Boşnak gözaltına alındı

Alternatif rock grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz elemanlarından Kaan Boşnak bu sabah gözaltına alındı.

14.01.2017 - 14:29
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

kaan boşnak

Alternatif rock grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz elemanlarından Kaan Boşnak ve Fono Müzik arasında bir süredir süregelen anlaşmazlık yeniden yargıya taşındı.

Genç müzisyen Boşnak, bu sabah gözaltına alındı. Avukat Sedef Erken'e göre Boşnak, bağlı bulunduğu plak şirketi Fono Müzik'in tehdit şikayeti nedeniyle gözaltına alındı.

BUNDAN DA KURTULACAĞIZ

Avukat Sedef Erken kişisel hesabı ve gruba ait Facebook hesabında gözaltı kararını şöyle paylaştı. Açıklamalarda bulunan avukat Erken, "Plak şirketi bir kelepçe takmıştı. Biz hukuki girişimle grubu bu kelepçeden kurtardık. Ancak şimdi Fono Müzik başka bir kelepçe daha takmaya çalışıyor. Bundan da kurtulacağız" dedi. Erken, Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun diğer elemanı ..'nın bu konuda konuşmak istemeyeceğini de paylaştı.

Müzisyen Kaan Boşnak gözaltına alındı

 


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