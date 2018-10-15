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Müzisyen kardeşlerin başarısı

Müzik Hazırlık İlk ve Ortaokulunda burslu okuyan Nil İpek ve Kıvanç Arda Şabi kardeşler, Uluslararası Müzik Yarışması'nda keman ve viyolonsel branşlarında birincilik ve ikincilik elde ettiler.

AA | 15.10.2018 - 14:56..
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Bulgaristan'ın Albena kentinde 4-11 Ekim tarihlerinde düzenlenen yarışmada, solo keman dalında Grand Prix ödülününün sahibi olan 10 yaşındaki Nil İpek Şabi, yaptığı açıklamada, elde ettiği bu başarıyla gelecek yıl ocak ayında Gürcistan'da düzenlenecek Uluslararası Mozart Müzik Yarışması'na katılım davetiyesi kazandığını söyledi.

PİYANOYU 4 YAŞINDA ÖĞRENDİ

Beden eğitimi öğretmeni annesinin, kendisindeki ritim yeteneğini keşfetmesi üzerine, 4 yaşında piyano öğrendiğini, 5 yaşında ise keman çalmaya başladığını belirten Şabi, kemanı bırakmayıp müzik yaşamına bu enstrümanla devam ettiğini ifade etti.

Keman eğitimine Muhammedjan Turdiev ile başladığını söyleyen Nil İpek Şabi, eğitimine 2016 yılından bu yana Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Öğretim Görevlisi Elena Rıhsi ile devam ettiğini söyledi.

Müzisyen kardeşlerin başarısı

PİYANO İLE BAŞLAYAN MÜZİK HAYATI

Ablası ile aynı okulda öğrenim gören 9 yaşındaki Kıvanç Arda Şabi de müzik hayatına ablası gibi piyano ile başladığını, daha sonra keman ve viyolonsel eğitimleri aldığını anlattı.

Müzisyen kardeşlerin başarısı

ONUR BELGESİ ALDI

Üç yıldır devam ettiği viyolonsel eğitimine Arthur Rahmatullah ile başladığını belirten Şabi, 2016 yılında Avustralya'nın Melbourne kentindeki Australian Children's Orchestra'da (Avustralya Çocuk Orkestrası) çalıp, buradan onur belgesi aldığını dile getirdi. Şabi, "Büyüyünce Türkiye'nin en iyi çellisti olmak istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum." dedi.

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