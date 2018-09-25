Müzisyenler Dede Korkut Oda Orkestrası'nda buluşuyor

Başkent Bakü'deki Uluslararası Mugam Merkezinde düzenlenen törene, Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, Azerbaycan Kültür Bakan Birinci Yardımcısı Vagif Aliyev ile diplomatik ve uluslararası misyon temsilcileri ve müzikseverler katıldı.
Uzeyir Hacıbeyli 10. Uluslararası Müzik Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Efendiyeva, teşkilatın yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.
TÜRK KÜLTÜRÜNÜN KORUNMASI
Efendiyeva, vakfın, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye cumhurbaşkanlarının desteğiyle kurulduğunu söyleyerek, vakfın Türk dili konuşan halklara ait kültürün, tarihi mirasın muhafazası ve tebliği yönünde faaliyet gösterdiğinin altını çizdi.