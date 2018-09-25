Müzisyenler Dede Korkut Oda Orkestrası'nda buluşuyor

En yüksek gelir İstanbul olurken, gelir eşitsizliğinin en düşük tespit edildiği iller Erzurum, Erzincan, Bayburt oldu.

Adıyaman'da bir kişi tartıştığı imam nikahlı eşi ve oğlunu tabancayla vurarak öldürdü.

Adıyaman'da bir kişi eşini ve oğlunu öldürdü

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Ruhani: Trump ile görüşmenin bir anlamı yok

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Trump’ın tavrının hiç ümit vermediğini bu nedenle de görüşmenin hiçbir etkisinin olmayacağını söyledi.