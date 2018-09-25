taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.11245
Euro
7.1956
Altın
1199.545
Borsa
99863.86
Gram Altın
235.869

Müzisyenler Dede Korkut Oda Orkestrası'nda buluşuyor

Bakü'de Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı'nın himayesindeki Dede Korkut Oda Orkestrası'nın tanıtım töreni yapıldı.

AA | 25.09.2018 - 09:08..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Başkent Bakü'deki Uluslararası Mugam Merkezinde düzenlenen törene, Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, Azerbaycan Kültür Bakan Birinci Yardımcısı Vagif Aliyev ile diplomatik ve uluslararası misyon temsilcileri ve müzikseverler katıldı.

Uzeyir Hacıbeyli 10. Uluslararası Müzik Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Efendiyeva, teşkilatın yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Müzisyenler Dede Korkut Oda Orkestrası'nda buluşuyor

TÜRK KÜLTÜRÜNÜN KORUNMASI

Efendiyeva, vakfın, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye cumhurbaşkanlarının desteğiyle kurulduğunu söyleyerek, vakfın Türk dili konuşan halklara ait kültürün, tarihi mirasın muhafazası ve tebliği yönünde faaliyet gösterdiğinin altını çizdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'cü Akın İpek İngiltere'de iade davasına çıkıyor

FETÖ'cü Akın İpek İngiltere'de iade davasına çıkıyor

28
Beyaz Miğferler İngiltere'ye dönüyor

Beyaz Miğferler İngiltere'ye dönüyor

26
Türkiye'de şehirlere göre gelir dağılımı

Türkiye'de şehirlere göre gelir dağılımı

31
Adıyaman'da bir kişi eşini ve oğlunu öldürdü

Adıyaman'da bir kişi eşini ve oğlunu öldürdü

51
Hülya Avşar kendine yeni araba baktı

Hülya Avşar kendine yeni araba baktı

33
Ruhani: Trump ile görüşmenin bir anlamı yok

Ruhani: Trump ile görüşmenin bir anlamı yok

28
Yalova'da bir sürücü yayaların üstüne araç sürdü

Yalova'da bir sürücü yayaların üstüne araç sürdü

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM